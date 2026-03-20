Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 12:34h.

La decisión ya es oficial

Lekue y el aviso de Valverde: "Nos dijo que el año sería complicado y ha tenido razón, es el que más sabe"

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BizkaiaErnesto Valverde dejará de ser entrenador del Athletic al término de la presente temporada. El técnico rojiblanco llevaba semanas madurando esta decisión, motivada por el desgaste de los últimos años en el puesto, el proceso de elecciones a la presidencia abierto en la entidad bilbaína y la racha de resultados del presente curso.

El Txingurri, con un pequeño vídeo difundido en los canales oficiales del Athletic, ha querido dirigirse a la afición rojiblanca. El técnico, una vez comunicada su dura decisión, ha querido poner el foco en los retos deportivos que aún le quedan por delante con los leones.

Ernesto Valverde no seguirá en el Athletic

A través del siguiente comunicado oficial, el Txingurri comunicó la noticia: "Ernesto Valverde, leyenda viva de la historia rojiblanca, ha querido anunciar hoy mediante un sencillo video publicado en los canales oficiales que no seguirá entrenando al Athletic la próxima temporada. Se trata de una decisión consensuada con el Club y que se hace pública justo antes de entrar en el tramo final del curso, con el equipo centrado en los 10 últimos y decisivos partidos de LaLiga.

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Este es el mensaje que Ernesto Valverde transmite en el video: “Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el Club y la quería compartir con vosotros.”

“Al mismo tiempo, remarcar que nos quedan diez partidos de liga importantes, empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda”.