Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 09:35h.

El presidente lo ha denunciado todo ante la Ertzaintza

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BizkaiaJon Uriarte dice basta. El presidente del Athletic Club, tal y como avanza El Correo, lleva meses sufriendo acoso y amenazas por parte de un grupo de radicales. El mandamás rojiblanco recibe en el buzón de su domicilio pegatinas relacionadas con el fútbol y cartas intimidantes en relación a su cargo en la entidad rojiblanca. Una situación que ha decidido denunciar ante la Ertzaintza.

La citada fuente ha compartido algunos documentos que se antojan decisivos en la investigación en curso con la que se trata de identificar a los responsables. Entre estas pruebas se adjunta una carta que reza lo siguiente: "Muy buenas de nuevo Jon: Queremos darte mucho ánimo tras la derrota en Arabia. Desde que lo comentamos en Ledesma, todavía no hemos tenido la ocasión de vernos. Lo bueno se hace esperar. Tus primos".

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Jon Uriarte denuncia amenazas y acoso de radicales por su cargo en el Athletic

Además de cartas con este tipo de mensajes, el presidente del Athletic también ha recibido en su buzón pegatinas de Herri Norte. Estos radicales tendrían el objetivo de hacerle saber a Jon Uriarte que sabían por dónde se movía y qué locales suele frecuentar. Una situación que va más allá de lo deportivo y que no es el primer capítulo que protagonizan.

Ahora, el mandamás rojiblanco se ha cansado y ha decido trasladar esta situación a las autoridades. La Ertzaintza ya trabaja con estas pruebas y se trata de identificar a los encapuchados que incluso han llegado a colarse en el portal de Jon Uriarte.

Esta situación sale a la luz en año de elecciones a la presidencia del Athletic Club. Jon Uriarte opta al segundo mandato consecutivo tras comunicar en el pasado mes de octubre su intención de presentarse a las elecciones por la entidad rojiblanca. Mientras llega tan importante fecha, el presidente lucha contra el acoso.