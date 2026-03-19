Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 16:16h.

El que fuera portero de los leones se sincera sobre aquel mítico encuentro europeo

El aniversario de la remontada al Liverpool en la final de la Europa League de 2016

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BizkaiaEl fútbol, como la vida, queda marcado por instantes. Iago Herrerín confiesa que difícilmente olvidará una noche concreta en el Sánchez-Pizjuán. Hay que lanzar la vista atrás, justo una década, para desempolvar aquella vibrante eliminatoria de UEFA Europa League que protagonizaron Athletic Club y Sevilla FC. Los hispalenses, con marcador favorable y el factor campo a su favor, no contaban con la rebeldía de los leones. Aunque la moneda acabó saliendo cruz para los bilbaínos.

En una entrevista concedida al medio athleticzale Área Rojiblanca, el que fuera portero del Athletic ha repasado su trayectoria deportiva, aún en activo en el Deportivo Pasto de la Primera División de Colombia. El meta bilbaíno quedó marcado para siempre en aquel 14 de abril de 2016.

Iago Herrerín y la jugada que no supera en el Sánchez-Pizjuán

El Athletic llegaba al feudo sevillista con la obligación de dar la vuelta al 1-2 de San Mamés en los cuartos de final de la Europa League. Tras una primera mitad de mucha brega, los leones allanaron el camino gracias a un gol de Aritz Aduriz, aunque sería igualado a renglón seguido por Kevin Gameiro. Los bilbaínos no tiraron la toalla y forzaron la prórroga con un postrero tanto de Raúl García.

Y ahí se avecinaba el momento exacto. Minuto 96:27 de partido, primera mitad de la prórroga en Sevilla... y Markel Susaeta apostó por una vaselina ante la salida de David Soria. El balón se marchó fuera y el capitán del Athletic se llevaba las manos al rostro.

Después llegaría la tanda de penaltis, un lanzamiento errado por Beñat y el tanto final de Gameiro. Diez años después, como confiesa en la citada entrevista, Herrerín no olvida aquella vaselina de Susaeta: "Fue duro esa Europa League porque también tenía esa sensación que si pasábamos la eliminatoria contra el Sevilla teníamos muchas opciones de ganar el título. Llegamos allí con un mal resultado, pero estábamos convencidos de que podíamos ganar. En mi cabeza solo tengo dos cosas. Una, la última ocasión de 'Susa' que la pica por encima del portero. En esa época el campo estaba seco, si llega a estar mojado... ese balón entraba. Y esa la tengo en la cabeza, lo digo de verdad, más que nada en toda mi carrera. Era el gol que nos daba la clasificación".