Ángel Cotán 18 MAR 2026 - 12:45h.

El extremo volvió a sentirse futbolista en el Camp Nou

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SevillaRubén Vargas compareció este miércoles en sala de prensa. El extremo, tras volver a disfrutar de minutos con la elástica rojiblanca, fue el protagonista de la semana ante los medios. El suizo repasó la actualidad del Sevilla FC y respondió a temas como su recuperación, el enfrentamiento directo ante el Valencia CF o lo que puede aportar al equipo en este tramo final.

El atacante sevillista reconoció que se encuentra en forma: "Me siento muy bien, cada día mejor. Sabemos que fue una situación difícil también, pero ahora me siento muy bien con los 45 minutos en Barcelona. No fue el resultado que queríamos, pero en lo personal, muy bien. Estoy preparado para lo que quiera Matías Almeyda".

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Las palabras de Rubén Vargas en el Sevilla

Valencia CF, el próximo rival: "Todos los partidos son importantes. Contra el Valencia, un equipo que está igual que nosotros, es importante, pero al igual que todos lo son ahora".

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Lo que puede aportar al equipo en esta recta final. "Bueno, yo sé que puedo dar al equipo mucho cuando estoy en la cancha, pero también fuera a los jóvenes con la experiencia que tengo. Necesito tiempo, partidos para estar al cien por cien, pero estoy feliz con poder ayudar al equipo".

¿La temporada más difícil en lo psicológico? "No pienso en que puede ser mi temporada difícil, soy positivo y siempre miro adelante. Ahora estoy feliz, de vuelta y tenemos que trabajar juntos para hacer una buena temporada. En eso está mi mente".

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El Mundial con Suiza. "Mi mente no está en el Mundial ahora. Estoy más pensando en mi cuerpo y mente para llegar al cien. Cuando la temporada acabe, miraré si voy o no, pero mi mente está aquí".

Una mala tarde en el Camp Nou. "Sabemos que jugar en Barcelona no es fácil, tienen que tener un día malo para ganar allí, por eso ganaron tanto seguido en casa. Tenemos que estar positivos para los próximos partidos".

El motivo para alargar su reaparición. "Para mí fue importante tener una semana entera en el entrenamiento, por eso hablé con el entrenador de que quería entrenar una semana más para tener confianza para el partido. Esa fue la decisión".