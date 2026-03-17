Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 12:08h.

Odysseas Vlachodimos apuesta por seguir en el Sevilla la próxima temporada

Odysseas Vlachodimos volverá con el grupo este miércoles

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El Sevilla ha arrancado este martes la preparación del encuentro de este próximo sábado ante el Valencia y lo ha hecho sin Odysseas Vlachodimos, guardameta que se ejercitó en el gimnasio en solitario... y que esper volver este mismo miércoles.

Tal y como ha informado la entidad, el meta griego "realizó trabajo específico en el gimnasio y se reincorporará al trabajo grupal este miércoles", por lo que no debería tener problema alguno en estar disponible este próximo fin de semana ante el Valencia.

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La plantilla volverá al trabajo, como señalábamos, este miércoles, jueves y viernes, jornada en la que Matías Almeyda atenderá a los medios de comunicación para analizar toda la actualidad blanquirroja.

Así ha explicado el entrenamiento de este martes el Sevilla:

"El Sevilla FC llevó a cabo este martes el primer entrenamiento de la semana. Tras la derrota en Barcelona y la jornada de descanso del lunes, los de Matías Almeyda ya están con el foco puesto en el importante choque del sábado ante el Valencia en Nervión. La principal ausencia fue el guardameta Odysseas Vlachodimos, que realizó trabajo específico en el gimnasio y se reincorporará al trabajo grupal este miércoles.

La primera plantilla trabajará miércoles, jueves y viernes para preparar con intensidad el duelo de la 29ª jornada, que dará comienzo a las 21.00 horas del sábado en el Sánchez-Pizjuán".