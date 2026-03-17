Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 10:54h.

Tras Patrik Mercado, Cordón pone sus ojos en Marius Marin

Marius Marin fue sustituido este pasado fin de semana por lesión

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El nombre de Marius Marin se ha colado, de manera directa, en la actualidad del Sevilla. El mediocampista rumano finaliza contrato este mes de junio y según informó el periodista italiano Di Marzio, Antonio Cordón ya había mantenido los primeros contactos para cerrar su incorporación. La historia, sin embargo, podría dar un pequeño giro y es que el pasado fin de semana se marchó lesionado... y en Italia ya hablan de una lesión de rodilla.

Según cuenta el medio Sestaporta.news, el jugador aún del Pisa sufre una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda y a falta de más pruebas que concreten la situación, todo apunta a que el jugador estará varias semanas de baja, perdiéndose el parón internacional con Rumanía.

En el Sevilla, evidente, están muy atentos a la situación, ya que en un club con un historial tan negativo de lesiones, incorporar a un futbolista con algún tipo de dolencia grave, sería un hándicap importantísimo para el futuro inmediato.

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Marius Marin podría ser el siguiente de Cordón

A pesar de este pequeño incidente, el nombre de Marius Marin no se borra de la lista de Antonio Cordón. El director deportivo del Sevilla, tras cerrar las llegadas de Juan Iglesias, Sangante y Patrik Mercado, sigue trabajando en diferentes vías para reforzar el futuro blanquirrojo y el rumano sigue en la agenda.

A sus 27 años, tras prácticamente toda su carrera en la Serie A, Marius Marin no tiene intención, de momento, de renovar su contrato con el Pisa y llevaría meses hablando con Antonio Cordón sobre la posibilidad de llegar al Sevilla.

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Las negociaciones, eso sí, parece que aún no están, ni mucho menos, cerradas, y en el Sevilla, además de un rendimiento final y unas peticiones acordes a la economía del club, también tendrán muy en cuenta esta lesión para tomar una decisión final sobre su incorporación... o no.