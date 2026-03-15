Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 15:43h.

Tras Patrik Mercado, Cordón pone sus ojos en Marius Marin

Marius Marin, relacionado con el Sevilla de cara al próximo año

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Marius Marin enciende la alarma. El mediocampista del Pisa, relacionado con el Sevilla en las últimas semanas tras unos supuestos contactos con Antonio Cordón para cerrar un precontrato con los de Nervión, se marchó lesionado este domingo en el encuentro ante el Cagliari antes de los 20' de disputa.

Según cuenta el periodista italiano Di Marzio, la alarma se encendió con Marius Marin ante una posible lesión de rodilla, situación que ha obligado al futbolista rumano a ser sustituido poco después del cuarto de hora de juego.

En este sentido, según cuenta la citada fuente, el futbolista pasará pruebas médicas en los próximos días para conocer el alcance exacto de la lesión y el tiempo necesario de recuperación.

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Cabe recordar que fue justo este mismo periodista el que contaba esta semana que Antonio Cordón había viajado hasta Italia para mantener los primeros contactos con el centrocampista para cerrar su incorporación como agente libre.

La entidad blanquirroja ha conseguido cerrar la llegada, con la carta de libertad, de Juan Iglesias y Arouna Sangante, camino que estarían optando igualmente con Marius Marin, una situación que, eso sí, podría cambiar si el rumano tiene una lesión de gravedad.

Por el momento se desconocen más detalles y todo podría quedar en un simple susto, pero la alarma en el Pisa, que tampoco gana para demasiados sustos este año, está encendida.