Akor Adams defiende a sus compañeros: "No hablamos mucho, pero sabemos lo que hacemos"

Álvaro Borrego 14 MAR 2026 - 13:01h.

El nigeriano suma 7 goles y 3 asistencias; sin su aportación ofensiva, el Sevilla FC tendría 8 puntos menos

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Akor Adams es el futbolista de moda en Nervión. Sin las aportaciones del nigeriano el Sevilla FC tendría hoy 8 puntos menos y sería penúltimo en LALIGA, igualado a puntos con el Levante. Con sus aciertos y errores, su incidencia está siendo fundamental esta campaña. Ya son siete goles y tres asistencias las que suma. El ariete atendía a los compañeros de Marca para hacer balance de cómo está siendo su primer curso completo con la elástica sevillista.

El Sevilla FC, en el mejor momento: "Sí, creo en mi equipo y en el grupo de jugadores que tenemos. No tengo dudas de que podemos lograr lo que queramos. Y creo en el entrenador. Como dije, puede verse en la segunda parte de la temporada. No hablamos mucho, pero sabemos lo que estamos haciendo".

¿Beneficia el nuevo sistema a Akor Adams? "El míster decide cómo jugamos y sabe qué es lo mejor. Es muy detallista y nos da lo que necesitamos para rendir bien. Cree que esto es lo mejor para nosotros ahora y puede verse en los resultados. La segunda vuelta ha sido mejor que la primera y tratamos de construir a partir de eso. Por ahora nos está yendo bien".

Cada día se siente mejor: "Me siento bien. Me siento bien físicamente y también mentalmente. Estamos haciéndolo bien en el vestuario y mi familia está bien, por lo que yo también estoy bien. El tiempo aquí es bueno, así que todo es perfecto".

Cordón dijo que sería uno de los mejores delanteros de LALIGA. ¿Siente realmente esa confianza? "Sí, tengo confianza en mí mismo y la siento por parte del club, del director deportivo y del entrenador. Es muy positivo. Intento trabajar duro cada día, no solo para cumplir con el equipo, sino también para cumplir conmigo mismo y los objetivos que tengo. Tener esa confianza en mí es algo por lo que estoy agradecido".

¿En qué puede mejorar? "¿Marcar más goles? Es broma. Intento mejorar cada aspecto de mi juego. En el fútbol actual, el delantero es más importante para el equipo en la construcción que antes. Así que intento mejorar. Matías y Coco me ayudan mucho a aprender algunos de estos detalles. Está yendo bien. Ayudar a mi equipo, quitarle presión, ayudar en la presión alta… Son aspectos del juego en los que estoy mejorando. Creo que será bueno de aquí a final de temporada".

Akor Adams, ambicioso: "Quiero ganar con el Sevilla. Quiero dar lo mejor porque amo mucho a este club. Quiero alcanzar mi mejor nivel aquí, en el Sevilla".