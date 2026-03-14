Hansi Flick duda con Lamine Yamal para el Barcelona-Sevilla

Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 21:28h.

Lamine Yamal podría rotar mirando a la vuelta con el Newcastle

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El FC Barcelona está en medio de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Newcastle pero LALIGA EA Sports no para y los culés se juegan mantener la distancia en el liderato este domingo ante el Sevilla en el Camp Nou. Un duelo para el que Hansi Flick tiene una duda importante con Lamine Yamal a la hora de dar descanso o no al internacional español de cara a su once titular.

"Veremos", fue la escueta respuesta del técnico alemán en rueda de prensa este sábado a la pregunta de si el de Rocafonda rotaría este domingo mirando al duelo del próximo miércoles. Una duda que dejó en el aire después cuando habló de posibles rotaciones dentro de este calendario tan cargado en la última semana antes del último parón de selecciones con la temporada en juego antes del Mundial.

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Esta temporada, Lamine Yamal ha disputado 37 partidos y, de ellos, 35 han sido como titular, saliendo desde el banquillo apenas en el duelo liguero en casa ante la Real Sociedad cuando peor lo pasaba con su pubalgia y en las semis de la Supercopa de España. Tampoco es habitual ver cómo Hansi Flick le sustituye y, de hecho, a pesar de haberlo hecho ya con los partidos sentenciados, esto no le gusta nada al catalán.

Roony Bardghji, posible sustituto de Lamine Yamal en caso de rotar

El Barça se jugará el pase a los cuartos de final de la Champions el próximo miércoles ante el Newcastle después de que el propio Lamine pusiera el 1-1 de penalti en el descuento en la ida en St. James Park. El descanso podría llegar en el choque trampa ante el Sevilla con el recuerdo del 4-1 de la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán, cuando los azulgranas no pudieron con la intensidad hispalense.

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En caso de que Yamal fuera suplente este domingo, el principal candidato para cubrir su puesto en el once titular es Roony Badghji. Flick también ha hablado sobre el extremo sueco en sala de prensa negando que suceda nada con él y que, simplemente, tiene a un importante peso pesado por delante.

"No, no pasa nada. Es un jugador muy profesional. Su actitud es increíble, excelente. Sabemos quién juega en ese puesto y no es fácil. Además, jugar con un equipo como este, con la calidad que hay aquí, no es fácil. Pero lo que yo he visto en los entrenamientos es que su actitud y su mentalidad son increíbles. Sé que para él no es fácil, pero está haciendo un gran trabajo", explicó Hansi Flick.