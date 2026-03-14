Lamine Yamal se posiciona por Joan Laporta a un día de las elecciones del Barcelona

Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 19:21h.

Víctor Font cierra la campaña disparando contra Joan Laporta: "Miente y quiere dividir"

Este domingo se decide al nuevo presidente blaugrana

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El Barcelona afronta un fin de semana frenético en lo deportivo y en lo institucional. Además del partido que este próximo domingo mide al conjunto blaugrana frente al Sevilla en el Camp Nou, también se decide el futuro de la presidencia del club, con la lucha que mantienen Víctor Font y Joan Laporta por ese lugar. Precisamente este último candidato se dejó ver por las redes sociales de uno de los jugadores más incónicos del equipo.

Concretamente, en el de Lamine Yamal. El atacante del Barcelona colgó en su perfil de Instagram una foto con Joan Laporta, una declaración de intenciones sobre su posicionamiento en estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. En la foto se puede ver al astro culé junto a Laporta posando con la bufanda del Barça y una maqueta del Camp Nou por delante.

La emoción de Laporta en el cierre de la campaña

El pasado viernes, la campaña electoral por la presidencia del Barcelona puso punto y final con los respectivos discursos de ambos candidatos. A Laporta se le pudo ver emocionado ante los micrófonos e incluso acabó su charla visiblemente emocionado, entre aplausos y al grito de presidente, presidente.

Lo mismo sucede con Víctor Font. El otro candidato a presidente del Barça acabó su discurso lanzando una crítica a su contrincante por su pasado, unas palabras que vinieron acompañadas de multitud de aplausos. "Hemos demostrado que hay una mayoría social que quiere un Barça diferente y mejor. Que cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos. Ante un expresidente que miente, que quiere dividir, se encontrarán delante, de pie, a gente luchando por el Barça de su gente", expresó Víctor Font.