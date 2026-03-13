Pepe Jiménez Jorge Morán Sevilla, 13 MAR 2026 - 07:59h.

Lamine Yamal no se entrena en un Barcelona con siete bajas y Hansi Flick prepara varias rotaciones ante el Sevilla

El Barça llega tras empatar ante el Newcastle en Champions; el Sevilla, tras las tablas ante el Rayo

Ha llovido mucho (muchísimo) desde aquella primera cita de la temporada entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán (4-1) y han cambiado tanto las cosas que nadie espera que lo vivido en la capital hispalense se parezca, ni lo más mínimo, a lo de este domingo en el Camp Nou.

Por entonces, el Barça parecía estar cocinándose entre lesiones y ausencias, y el Sevilla, que sorprendía a todos, empezaba a ser señalado como equipo aspirante a Europa. Los de Flick están ahora como líderes, con confianza y buen juego; los de Almeyda, aún sancionado, han vuelto a su realidad en la zona baja y todo lo que se vio aquella tarde no parece que vaya a tener ni la más mínima importancia.

¿Cuál será el once del Barcelona ante el Sevilla?

Después del empate ante el Newcastle y con la vuelta en tan sólo unos días, Hansi Flick podría salir con algunas novedades en el partido ante el Sevilla. Dónde no habrá dudas será en la portería, con un Joan García que sigue demostrando ser uno de los mejores porteros del mundo. En la defensa, Espart en la derecha y Cancelo en la izquierda parten con ventaja ante un Araujo que vuelve a estar señalado. Gerard Martín y Pau Cubarsí completarían el centro de la zaga.

En el centro del campo la lesión de Marc Bernal vuelve a cambiar los planes de Flick. Su sitio lo ocupará Marc Casadó, acompañado en su costado de Pedri. Por delante la figura de Dani Olmo parece la más segura, con Marcus Rashford en un lado y la duda entre Lamine Yamal o Raphinha en el otro. Arriba, Ferran Torres será la referencia en ataque.

¿Cuál será la alineación del Sevilla en el Camp Nou?

En Nervión llegan a Barcelona con la ilusión de seguir con su racha actual. El equipo de Matías Almeyda parece haber aprendido a empatar y desde que fuese goleado en Son Moix ha ido puntuando en cada uno de sus encuentros.

A pesar de ello, las diferencias son considerables y el Sevilla, precisamente, hace mucho, mucho, mucho que no puntúa en un estadio de este calibre. Ni cuando el equipo aspiraba a Champions League. Salir vivos y sin demasiados daños, sería (casi) suficiente.

Para la cita, los de Nervión podrán contar con César Azpilicueta tras sus molestias ante el Rayo y tendrán la duda de Neal Maupay hasta última hora después de sus dos últimas ausencias. El que no estará será Kike Salas, que ha caído lesionado recientemente y obligará a Almeyda -que seguirá sin estar sobre el césped- a modificar levemente su once.

Con ello, todo apunta a un once formado por Vlachodimos; César Azpilicueta, Gudelj y Nianzou en la primera línea; Juanlu Sánchez y Suazo o el canterno Oso en los carriles; Mendy, Sow y Agoumé en el centro; y arriba, en punta, Akor Adams junto a Alexis Sánchez.