El delantero, ausente en la sesión del jueves por "malestar general"

El FC Barcelona ha regresado este jueves a los entrenamientos tras el empate en Newcastle (1-1) para empezar a preparar el próximo partido liguero, en el que recibirán al Sevilla FC en el Camp Nou. Una sesión que ha estado marcada por la ausencia de Lamine Yamal, que adquiere el cartel de duda para jugar el próximo domingo ante el cuadro sevillista.

Según informa el diario Sport, Lamine no se ha entrenado con el resto de compañeros "a causa de un cuadro de malestar general". Desde el club se muestran optimistas de cara a los próximos días e incluso podría trabajar con el equipo en la sesión de este viernes por la mañana. No está descartado ante el Sevilla, ni mucho menos, pero todo dependerá de cómo evolucione durante las próximas horas.

Además, Eric García ha trabajado al margen después de sufrir una sobrecarga que le dejó sin jugar en el partido ante el Newcastle. La buena noticia es que Marc Bernal sí ha trabajado con el grupo y ha dejado atrás sus molestias, por lo que estará disponible el domingo.

Balde, Koundé, Christensen y Frenkie de Jong siguen lesionados y están totalmente descartados ante el Sevilla. Gavi también trabaja por el equipo y no se descarta que incluso pudiera tener minutos, aunque la idea inicial de Flick era que no regresara hasta después del parón de selecciones.

Las posibles rotaciones de Hansi Flick en el Barcelona-Sevilla

El Barça anda muy justo físicamente tras tres partidos de máxima exigencia ante el Atlético de Madrid, el Athletic y el Newcastle en los que se ha visto al equipo de Hansi Flick algo justo de gasolina. El próximo miércoles están obligados a ganar a los ingleses para seguir vivos en la Champions, por lo que el duelo ante el Sevilla parece propicio para hacer rotaciones.

El gran problema en este sentido es que la plaga de bajas y el estado físico de algunos jugadores no da demasiado margen al técnico alemán. Según informa Mundo Deportivo, Flick "está estudiando dar descanso a algunos jugadores con las piernas muy cargadas", señalando a jugadores como Raphinha, Lewandowski o Marc Bernal como candidatos para empezar en el banquillo.

Lamine Yamal, Pedri o Cubarsí también aparecen entre los candidatos a rotar ante el Sevilla, pero es evidente que Flick no puede cambiar el equipo completo. Sobre todo porque necesita ganar a los andaluces para, como mínimo, mantener la ventaja al frente de la clasificación liguera.

Bardghji, Rashford, Dani Olmo, Casadó, Ronald Araujo y Xavi Espart son algunos de los candidatos a entrar en el once. En cualquier caso, el técnico del Barça aún tiene tres días por delante para valorar la situación física de sus jugadores y las necesidades del equipo en los dos próximos encuentros.