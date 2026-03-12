El uruguayo, otra vez señalado en la visita al Newcastle

Ronald Araujo, otra vez, volvió a salir señalado. El FC Barcelona se volvió de la ida ante el Newcastle con un empate que le supo a gloria dado el contexto, pues igualó el encuentro en el último minuto y de penalti después de que los ingleses se adelantaran en el 86'. Un tanto inicial que, por enésima vez, ponía los focos en el central uruguayo.

El charrúa fue titular como lateral diestro debido a la plaga de bajas en defensa: Koundé y Balde están lesionados y Eric García tuvo molestias de última hora. En líneas generales, estuvo al mismo nivel que el resto de compañeros: flojo. Pero en ese gol local, salió especialmente señalado.

Araujo había regresado al campo por la zona central tras haber sido atendido apenas un par de minutos antes. Mientras tanto, Raphinha le cubría como lateral diestro. El caso es que el uruguayo tuvo tiempo de sobra para recuperar su posición, pero se quedó en la frontal del área en lugar de ocupar el lateral diestro. Cuando Harvey Barnes remató el 1-0, Raphinha había perdido la marca y Araujo ni siquiera estaba por allí.

Los fallos de Ronald Araujo con el Barça en la Champions

El gran problema con el central es que son demasiados años cometiendo fallos importantes en noches grandes europeas. La última, sin ir más lejos, sucedió el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado ante el Chelsea en el primer tiempo en un partido que acabó 3-0 para los ingleses. Aquel día, el jugador quedó muy afectado en lo anímico y provocó que se marchara de 'retiro espiritual' durante casi un mes.

Y las críticas, siempre condenables cuando traspasan ciertos límites, llegaron precisamente porque Araujo ya era un sospechoso habitual en esas noches europeas. El pasado curso, fue uno de los grandes señalados en la vuelta de semifinales ante el Inter, cuando salió al terreno de juego en el 75' con 2-3 en el marcador a favor del Barça en un duelo que acabó 4-3 para los italianos y en el que no estuvo nada fino en esos dos últimos goles, dejando al cuadro blaugrana sin final de la Champions.

Un año antes, también salió en la foto de la vuelta de octavos de final ante el PSG, aún con Xavi Hernández en el banquillo. El Barça había ganado 2-3 en París, pero el partido de vuelta acabó 1-4 para los franceses después de que Araujo fuera expulsado a los 29 minutos, una roja directa que condicionó por completo aquella eliminatoria y dejó al cuadro azulgrana en la cuneta.

Muchos errores, demasiados fallos en momentos determinantes de la temporada y de la competición que, una vez más, provocaron una lluvia de críticas en las redes, aunque esta vez con algo más de cautela después de sus problemas del pasado mes de diciembre.