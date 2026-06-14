Celia Pérez 14 JUN 2026 - 16:57h.

El seleccionador no le dio ni un minuto

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Brasil empató anoche frente a Marruecos en su debut en el Mundial 2026. Estreno gris para Carlo Ancelotti como técnico en una Copa del Mundo en un partido que ha dejado muchas dudas y alguna que otra crítica. El equipo jugó mal en la primera mitad y, pese a la mejoría en el segundo tiempo, el técnico italiano se marchó bastante contrariado del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ancelotti se estrenó con tres sorpresas en el once. Las primeras en los laterales. Danilo y Alex Sandro, ambos muy cuestionados en el Flamengo, partían como favoritos y se quedaron finalmente en el banquillo. Douglas Santos y Roger Ibáñez fueron los elegidos. La tercera en el ataque. Igor Thiago, goleador revelación de la Premier League de la mano del Brentford, le quitó el puesto a Matheus Cunha. La fuerza y el músculo por delante. Además, el seleccionador decidió dejar a Endrick en el banquillo y no darle ni un minuto en todo el encuentro, algo que ha despertado bastante crítica en Brasil.

"Ancelotti podría haber puesto a Endrick", "Me gustaría saber por qué Ancelotti no le da la oportunidad a Endrick" o "Decepcionante para mí fue carlo Ancelotti" son algunas de las frases que han ido en contra de la decisión de Carletto por no contar con Endrick.

Más allá de la fragilidad defensiva, el combinado de Ancelotti pecó de falta de creatividad en ataque. Faltó verticalidad y rapidez. Llegaron pocos balones a Igor Thiago dentro del área. Vinícius, el mejor de Brasil, estuvo fuertemente marcado y salvó a los suyos con un latigazo al filo del descanso.

Lucas Paquetá, llamado a ejercer esa función de enganche, falló varios pases en la salida que casi acaban en tragedia. ¿Resultado? Tan solo 8 remates en total frente a los 13 de Marruecos. El anhelo por el regreso de Neymar solo crece.