Joaquín Anduro 14 JUN 2026 - 13:24h.

Escocia vence por la mínima a Haití en un disputado encuentro

Brahim y Vinicius ponen la magia, Bouaddi se presenta al mundo y Raphinha decepciona: las notas del Brasil-Marruecos con muchos suspensos

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Boston vivió el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 con el triunfo por la mínima de Escocia sobre Haití (0-1) que les pone líderes tras el empate entre Brasil y Marruecos. Los europeos ya dieron un golpe sobre la mesa con su espectacular entonación del Flower of Scotland y John McGinn anotó el único tanto del encuentro sin que los caribeños le perdieran la cara al choque en ningún momento, rozando el empate.

El uno por uno de Haití

Johny Placide [5]: Tuvo mala suerte en el gol encajado después de haber rebotado en su defensa y dio un susto al final, pero cumplió.

Carles Arcus [4]: Lo pasó mal para controlar a John McGinn que, a pesar de tener mucha menos velocidad, le ganó la partida a base de experiencia.

Ricardo Adé [6]: Con sus rastas al viento, el zaguero se mostró seguro y tomó responsabilidad en la salida de pelota con envíos largos.

Hannes Delcroix [5]: Mucho trabajo para el central del Lugano, teniendo que ayudar en las coberturas a Expérience sin descuidar los movimientos de Ché Adams.

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Martin Yves Expérience [6]: El exfutbolista del Xerez CD sufrió en el arranque ante las internadas de Doak por su banda pero fue clave con balón en la segunda.

Danley Jean Jacques [7]: Un cerrojo en la medular siempre con ayudas a sus compañeros de la defensa para no dejar huecos.

Jean-Ricner Bellegarde [6]: El jugador de los Wolves se echó el equipo a la espalda cuando Haití comenzaba a llegar con peligro a la meta de Gunn.

Louicius Deedson [4]: Muy poco del extremo diestro, al que se le vio acelerado por momentos sin la concentración del resto de sus compañeros.

Ruben Providence [7]: El encargado de romper a la ordenada defensa escocesa con su desborde siempre mirando a la portería rival en forma de tiros o asistencias.

Frantzdy Pierrot [7]: El goleador haitiano tuvo las ocasiones más claras para haber sumado, incluyendo un cabezazo en el tramo final que rozó el palo.

Wilson Isidor [4]: Se esperaba más del ariete del Sunderland, quizás el jugador caribeño de más cartel, muy controlado siempre por la férrea zaga escocesa.

Sustituciones

Josué Casimir [6]: Aportó intensidad cuando Haití se comenzaba a caer físicamente sin lograr con ello un premio para su equipo.

Lenny Joseph [7]: Su entrada con su correspondiente movilidad por el frente ofensivo provocó quebraderos de cabeza a los de Steve Clarke.

Yassin Fortune [-]: Entró al final en busca de un gol que no llegaría.

El uno por uno de Escocia

Angus Gunn [7]: El meta dejó su portería a cero y respondió con seguridad cuando Haití comenzó a poner balones al área.

Aaron Hickey [6]: Tuvo trabajo con el desborde de Providence pero, aun así, cuajó una buena actuación hasta que fue sustituido por su amarilla.

Grant Hanley [7]: Sufrió por momentos en los duelos aéreos pero lideró la defensa sacando cierta cantidad de balones colgados por Haití.

Jack Hendry [7]: Mantuvo la línea en la zaga con menos participación directa que indirecta atento siempre a no dejar espacios.

Andrew Robertson [8]: El nuevo fichaje del Tottenham demostró que la calidad no se le ha ido por los años con una importante presencia en salida de balón más allá de cumplir atrás.

Scott McTominay [4]: La estrella escocesa tuvo el gol en un disparo al palo pero se le echó en falta más presencia en la medular, donde por momentos estuvo fallón.

Lewis Ferguson [7]: Un seguro con la pelota en los pies cuando Haití más presionaba a la hora de dar respiros a Escocia y montar los ataques.

Ben Doak [8]: El extremo diestro fue el más desequilibrante en los mejores minutos de Escocia por su banda y, de sus botas, salió la jugada del gol del triunfo.

John McGinn [9]: Tenía que ser el jugador del Aston Villa el autor del primer gol escocés en un Mundial en 28 años con un tanto de rebote como guinda a una gran actuación gracias a su buen saber hacer en todo momento tirando de experiencia.

Lawrence Shankland [5]: Pudo hacer más el delantero, que no tuvo mucha participación directa en el juego más allá de ser el primero en la presión.

Ché Adams [7]: El delantero del Torino provocó problemas en la defensa de Haití con su movilidad y calidad y sólo le faltó el gol.

Sustituciones

Nathan Patterson [5]: Ayudó a cerrar su banda en el tramo final de partido con Haití volcado en busca del empate.

Ryan Christie [5]: Contribuyó al triunfo final cumpliendo la tarea que tenía pendiente sobre el papel.

Lyndon Dykes [6]: Su mera presencia ya sirvió para intimidar a la defensa de Haití y ganó varios balones aéreos importantes para dar aire.

Findlay Curtis [-]: Salió al final para dar aire fresco a los suyos.

Kenny Mclean [-]: Se jugó la tarjeta roja por una dura entrada a la rodilla en la que el VAR no quiso entrar.