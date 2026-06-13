Celia Pérez 13 JUN 2026 - 23:38h.

Primer punto que consigue la selección qatarí en un Mundial

Julen Lopetegui desvela su sentimiento tras el despido con España en Rusia 2018: "De vuelta de los sueños de una vida"

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Un gol de cabeza de Boualem Khoukhi en el 95' premió la seriedad y la resistencia de la selección de Qatar, que nunca había logrado hasta ahora evitar una derrota en un Mundial, y también a su seleccionador, Julen Lopetegui, que por fin pudo resarcirse de la decepción que sufrió ocho años atrás, en Rusia 2018, cuando fue cesado como responsable de España a punto de debutar. Un momento histórico que los jugadores celebraban por todo lo alto mientras que llamaba la atención la imagen del técnico en el banquillo.

Tal y como muestra las cámaras de DAZN, en plena celebración del gol se puede ver a Julen Lopetegui en el banquillo qatarí muy serio y bebiendo agua mientras un miembro del cuerpo técnico va a felicitarle. Ya antes, según desvelaban en la retransmisión, el vasco se mostró visiblemente enfadado tras el fallo en una de las jugadas de su equipo y tras la que le propinó un puñetazo al banquillo.

El tanto llegó en un centro desde la izquierda de Homan Ahmed que aprovechó Khoukhi para batir a Gregor Kobel y que hizo historia Catar, y también Lopetegui. Las andanzas de la selección asiática por una fase final se reducían a la condición de anfitrión de la pasada edición, cuando cerró su primera presencia con tres derrotas en otros tantos partidos y solo un gol a favor.

Pero encontró el premio y la historia bajo la dirección de Lopetegui y castigó, de paso, la racanería y falta de acierto de Suiza, dominadora durante todo el partido, pero sin puntería, incapaz ante el meta Mahmoud Abunada, que sostuvo al combinado catarí y que puso patas arriba el grupo B que completan Canadá y Bosnia Herzegovina y que tras la primera jornada mantiene a los cuatro equipos igualados.

No olvidará este partido tampoco Lopetegui, con cuentas pendientes con un Mundial. Fue tal día como este, un 13 de junio, cuando el preparador fue destituido como director técnico de España, en vísperas del debut frente a Portugal, por haberse comprometido oficialmente con el Real Madrid.