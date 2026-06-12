Joaquín Anduro 12 JUN 2026 - 14:10h.

Lopetegui fue despedido a dos días de Rusia 2018 tras fichar por el Real Madrid

Monchi explica cómo fichó a Lopetegui: "Tuve que apagar el móvil porque me estaban masacrando"

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La selección de Qatar arranca su participación en el Mundial 2026 este sábado a las 21.00h. ante Suiza en un encuentro marcado en rojo como la gran revancha de su carrera por Julen Lopetegui. El técnico español, actualmente en el combinado del Golfo Pérsico, podrá dirigir al fin un partido de fase final de la Copa del Mundo después de su despido en Rusia 2018 dos días antes de arrancar el torneo con España, algo sobre lo que se ha confesado.

En una entrevista para DAZN, el vasco ha explicado cómo se sintió durante aquellos turbulentos días en la Selección Española. La situación saltó por los aires cuando el Real Madrid, después de la marcha de Zinedine Zidane, anunció el fichaje del entonces seleccionador español para cuando acabase el torneo en Rusia.

Tras la tranquilidad inicial, Luis Rubiales terminaría estallando posteriormente y anunció la destitución de Julen Lopetegui nombrando al director deportivo Fernando Hierro como el seleccionador para el Mundial. Una decisión que terminaría condenando a España, eliminada en octavos ante la anfitriona, sin que al técnico le fuera mucho mejor en el Real Madrid, ya que fue despedido en octubre tras una mala racha y la derrota 5-1 en el Clásico del Camp Nou.

La reflexión de Julen Lopetegui sobre su despido en Rusia 2018

El entrenador de la selección catarí reaccionó a una imagen en la que se le ve haciendo las maletas en Rusia rumbo a España tras su despido en la Roja: "Esta foto es un momento amargo, un momento duro, pero que había que llevarlo con entereza y dignidad. Un avión de vuelta de tus sueños, de vuelta de los sueños de una vida y de un grupo de trabajo que lo había hecho muy bien. Un grupo de jugadores que creían a muerte. Fue una lástima, una pena".

"Un aprendizaje de vida absoluto para mí porque la vida es esto; la vida son momentos bonitos, duros, ser capaz de ni en los momentos bonitos subirte al 'tren Chu-Chu' que le llamo yo, que te lleva o en los momentos malos irte abajo. Intentar estar equilibrado, aceptarlo, sacar conclusiones y aprendizajes y, sobre todo, llevarlo con entereza. Forma parte de mi vida esta fotografía, claro que sí", reconoció el entrenador de Asteasu.