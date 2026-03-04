Pepe Jiménez Sevilla, 04 MAR 2026 - 18:38h.

Se convirtió en uno de los mejores entrenadores de la historia del Sevilla, pero la llegada de Julen Lopetegui al Sánchez-Pizjuán no fue sencilla. Criticado tras su marcha al Real Madrid, el exseleccionador no contaba con demasiados apoyos en Nervión y el propio Monchi, que apostó por el técnico, lo reconoce: "Él me decía que había visto una encuesta...".

En una extensa entrevista concedida a LALIGA, Monchi recuerda su etapa en el Sevilla y destaca el fichaje de Julen Lopetegui como uno de los más complejos en la historia reciente. "Cuando le llamé, me dijo que había leído una encuesta en MARCA", recuerda el exdirector deportivo blanquirrojo.

"Le dije que, de cada diez, once no le querían, pero que si estaba por la labor, iba hacia adelante", comenta Monchi destacando que tuvo que apagar incluso el teléfono cuando se filtró el nombre de Julen Lopetegui para el banquillo del Sevilla. "No quería dejarme influir, llamé a Castro y a Arroyo, me dijeron que siguiera con mi decisión".

El cese de Julen Lopetegui, igualmente, fue uno de los capítulos más complicados de la última etapa de Monchi y es el que exentrenador sevillista se fue, casi entre lágrimas, tras caer ante el Dortmund con un equipo que ya tenía serias carencias.

Lopetegui acumuló 170 encuentros en el Sevilla, ganando la Europa League y convirtiendo a los de Nervión en uno de los habituales de la Champions League durante su etapa. Monchi acertó con su contratación y el ahora seleccionador de Catar entendió que aquella temporada, la de la eliminación ante el Betis en Copa, la previa a la llegada de Isco Alarcón al Sánchez-Pizjuán, posiblemente debió ser su última antes de un desagradable adiós.

Llegó con muchas opiniones en contra y con Monchi apoyándole, y se marchó, a pesar del apoyo del director deportivo, con todo el sevillismo aplaudiéndole.