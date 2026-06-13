Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 17:43h.

Javier Zanetti repasó varios nombres propios tras el Corazón Classic Match

Esteban Granero valora la vuelta de Mourinho y no se moja con Pepe: "He disfrutado de verle"

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Este sábado, el Real Madrid ha vivido una jornada de fiesta en el Santiago Bernabéu con la disputa del Corazón Classic Match en un amistoso de las leyendas contra las del Inter de Milán, con Pepe como uno de los protagonistas merengues. También ha sido especial el encuentro para los interistas con el recuerdo de la Champions conquistada en 2010 en Chamartín con, precisamente, José Mourinho como entrenador y bajo la capitanía de Javier Zanetti.

El exjugador argentino, actualmente vicepresidente del conjunto nerazzurro, ha pasado por zona mixta tras el encuentro y, entre otros temas, ha hablado sobre Julián Álvarez. El Pupi ha negado que los rumores sobre una salida de la Araña del Atlético de Madrid, con el Real Madrid o el Barcelona entre los pretendientes con el correspondiente cabreo rojiblanco con ambos clubes, afecten al jugador.

"No creo porque creo que estamos hablando de un gran jugador y, a los grandes jugadores, siempre los quieren los grandes clubes. Así que Julián es un chico muy inteligente y va a estar muy preparado y concienciado para esta Copa del Mundo", respondió Javier Zanetti sobre su compatriota.

Javier Zanetti, sobre Mourinho, Nico Paz y el Mundial

El exlateral se ha mostrado encantado de volver a jugar en el Santiago Bernabéu con el recuerdo de aquella Champions ganada al Bayern con un doblete de Diego Milito: "Hermoso recuerdo porque acá creo que pasé una de las noches inolvidables de mi vida. Hoy justo nos tocó vestir en el vestuario que estábamos el día de la final, así que, para nosotros los interistas, siempre va a ser un motivo de gran emoción".

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Aquel fue el último partido de José Mourinho en el Inter de Milán antes de firmar por el Real Madrid en su primera etapa y Zanetti sólo ha tenido palabras de elogio para su exentrenador: "Lo veo muy bien. Creo que José es una persona con mucha personalidad, que conoce muy bien este club, y, seguramente, va a tratar de transmitir todo su conocimiento para que el Real Madrid sea protagonista en todas las competiciones".

No podía evitar hablar el argentino sobre el Mundial en el que la Albiceleste buscará reeditar la corona de Qatar 2022, con Brasil también entre las favoritas: "Creo que tanto Brasil como Argentina tienen mucha jerarquía para sacar estos primeros partidos y van a estar muy preparados para el Mundial".

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De entre los jugadores, Javier Zanetti destacó a Nico Paz y Lautaro Martínez como las posibles sorpresas del equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Nico Paz puede ser clave. Es joven pero creo que este Mundial le viene muy bien para demostrar toda su jerarquía. Argentina tiene también a Lautaro Martínez, que es un atacante que, seguramente, tendrá muchas ganas de hacer un gran Mundial".