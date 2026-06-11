Celia Pérez 11 JUN 2026 - 07:43h.

El delantero está centrado en recuperarse de su lesión

Los dos clubes que sí tienen dinero para pagar el fichaje de Julián Álvarez y la postura del PSG

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Un día más sigue el culebrón Julián Álvarez. El delantero argentino está concentrado con su selección con vistas al Mundial que arranca este mismo jueves pendiente de recuperarse de su tobillo y sin poder evitar todo el runrún que hay con su futuro. Su continuidad en el Atlético está en el aire y desde Argentina insiste en que la principal preocupación está en su participación en la cita mundialista.

De hecho, Fabián Godoy, en El Larguero, ha apuntado que el futbolista hoy en día está más preocupado en la recuperación de su tobillo que en su futuro. "Es muy prudente, por lo que toda esta situación lo incomoda. Su futuro siempre se ha manejado con ese bajo perfil. Cuando nosotros nos enteramos que el Atleti venía a buscarlo, que estaba muy cerca de ficharlo, no había sido una filtración demasiado grande de la información", comenzó apuntando.

"El propio entorno del jugador es muy prudente. En ese aspecto a mí me da la sensación de que lo incomodó. Julián está más preocupado hoy por su tobillo que por su futuro posMundial. Es el único jugador junto con Diego Martínez y Paredes que no han sumado minutos en ninguno de los dos partidos amistosos que han tenido un innumerable cantidad de lesionados. Esto es lo que más preocupa en la selección argentina que llegó con nueve lesionados. Esto genera que aún no esté completa la lista. Hay una baja que se produjo en Estados Unidos que es Balerdi y aun el entrenador argentino aun no ha decido quién es su remplazante", añadió.

"Álvarez evidentemente es titular. Puntualmente creo que esto ha incomodado al jugador, que no se ha pronunciado públicamente y entiendo que tampoco en la concentración se le ha dado demasiado importancia. Siempre que el Madrid entra en escena es algo muy potente, pero yo creo que hoy la mirada está focalizada en la recuperación para enfocar la Copa del Mundo", afirmó.