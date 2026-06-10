Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 20:16h.

Culés y azulgranas, enemigos íntimos en el mercado de verano 2026

El Atlético se relame con la venta de Sorloth y las prisas de la Juventus: nueva oferta millonaria

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Atlético de Madrid y FC Barcelona parecen estar enfrentados en este mercado de verano. Tras una temporada en la que el conjunto colchonero fue el verdugo azulgrana en las competiciones de eliminatorias, también se disputan objetivos en los despachos. La gran disputa la protagoniza Julián Álvarez, pero actualmente ya son tres operaciones en las que están inmersos los clubes.

Tras el estéril bombazo de Florentino Pérez y la oferta de 150 millones de euros, el Barcelona no desvió el tiro. En Can Barça siguen empeñados en acometer el fichaje del campeón del mundo, y aunque miembros azulgranas ven la propuesta del presidente del Real Madrid como una maniobra para encarecer el fichaje de La Araña, Joan Laporta mantendrá viva esta pelea deportiva con el Atlético.

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Aunque las coincidencias más llamativas se están produciendo por objetivos comunes en el mercado. Bernardo Silva cuenta con propuestas formales de madrileños y catalanes para la próxima temporada. El centrocampista luso sigue sin tomar una decisión, apunta a pronunciarse tras el Mundial y mantiene en vilo a ambos clubes.

Y por si fuera poco, un tercero. El periodista Matteo Moretto, experto en materia de fichajes, avanza una nueva disputa entre Atlético de Madrid y FC Barcelona este verano. El fichaje que desean se va a los cincuenta millones de euros.

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Atlético de Madrid y Barcelona coinciden por tercera vez en un fichaje

Durante su última intervención en La Pizarra de Quintana de Radio Marca, la citada fuente arrojó detalles del interés de Atleti y Barça por el fichaje del internacional español Marc Cucurella: "Él tiene esas ganas de salir, si le sale oportunidad buena en España no va a decir que no, al igual que también es la prioridad de Grimaldo. Atlético de Madrid va fuerte a por Cucurella, pero depende de las cantidades. El Chelsea pide más de 50 millones, también está el City y al Barcelona".

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Con otras prioridades en el mercado estival, el club azulgrana se lanzaría a por el lateral izquierdo si se producen avances en la operación salida: "Claramente el FC Barcelona depende también de las salidas, pero es un juego a tres bandas. Vamos a ver dónde podría acabar Cucurella".