El Atlético se relame con la venta de Sorloth y las prisas de la Juventus: nueva oferta millonaria

Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 17:55h.

El delantero centro ya ha acordado los términos personales con el club italiano

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En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos, pero todo hace indicar que el futuro de Alexander Sorloth está lejos del Metropolitano. El gigante noruego desea un mayor protagonismo en el campo tras dos cursos completos en el Atlético de Madrid. En las grandes citas, Diego Pablo Simeone veía en el ariete un revulsivo que no encaja con los planes del jugador. Ahí apareció la Juventus e irrumpió con fuerza por su fichaje, aunque el acuerdo entre clubes no está cerca aún.

Este miércoles, durante su intervención en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA, el periodista Matteo Moretto arroja nuevos detalles de la venta de Sorloth al histórico club italiano y la operación paralela de Nico González.

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Hasta la fecha, Atleti y Juve no se entienden por el precio del delantero centro, pero están condenados a hacerlo. Al cuadro italiano le entran las prisas antes del Mundial, y según informa la citada fuente, la oferta va a subir en los próximos días.

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El Atlético se relame con la venta de Sorloth y las prisas de la Juventus

La cita mundialista podría encarecer el producto. La Juventus lo sabe y avanzará próximamente: "Estamos a las puertas del Mundial, pero el futuro de Sorloth, la información que tengo es que Atlético de Madrid y Juventus van a negociar en estos días para intentar avanzar de manera importante por el traspaso. El jugador tiene un acuerdo con la Juve por un contrato de cuatro años, pero falta el acuerdo entre clubes. El ATM pide alrededor de los 35 millones de euros y la Juve está entre los 25-30 millones".

En paralelo a la operación por Nico González, el club italiano se acercará mucho a lo que pide la entidad rojiblanca por Sorloth: "Esta operación va por buen camino y otra operación paralela es la de Nico González. Totalmente distinta. La evaluación de Nico se parece a la de Sorloth, tiene acuerdo con el ATM y quiere regresar. Creo que la Juve va a subir su oferta y se va a acercar mucho. Fuentes que tengo me dicen que antes del Mundial vamos a tener novedades".