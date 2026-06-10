Derbi gallego por el fichaje de Álex Calatrava entre una lluvia de intereses: un precio goloso

Ángel Cotán 10 JUN 2026 - 16:33h.

Fernando Soriano presenció en directo el Almería - Castellón del pasado martes

El Deportivo maneja un plan de mercado alternativo para la defensa: sujeto a un acuerdo

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El pasado martes se decidió en territorio almeriense la primera de las dos semifinales en el playoff de ascenso a LALIGA EA Sports y hasta allí fue Fernando Soriano. El actual director deportivo herculino está muy vinculado con el club indálico, aunque su presencia en las gradas rojiblancas parece responder también al interés por un jugador muy cotizado. Hablamos de Álex Calatrava.

La estrella del CD Castellón, que vio portería en el citado encuentro, se quedó a las puertas del sueño de Primera División tras una gran temporada. Sin embargo, son varios los clubes de la élite nacional que están por la labor de hacerse con sus servicios. Entre ellos, el Celta de Vigo.

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Derbi gallego por el fichaje de Álex Calatrava

Según avanza el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Deportivo de La Coruña es el último equipo de LALIGA en sumarse al interés por Álex Calatrava. Los 15 goles y 8 asistencias en este curso han colocado al centrocampista ofensivo en la órbita de otros clubes españoles como Osasuna o RCD Espanyol, pero también del extranjero.

A sus 25 años, el futbolista de Parets del Vallès inicia su madurez deportiva a la espera de dar un salto natural a la Primera División. Más allá de todo lo que puede ofrecer dentro del terreno de juego, el precio es otras de las grandes motivaciones.

Pese a tener contrato en vigor en el Castellón hasta junio de 2029, su cláusula de rescisión está fijada en cinco millones de euros. La cantidad, asumible por la gran mayoría de clubes interesados, se habría duplicado en caso de ascenso con el conjunto orellut. No será una operación sencilla, pero el primer derbi gallego de la temporada no se juega en Balaídos ni en Riazor, sino en el mercado de fichajes de verano.