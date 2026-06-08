Fernando Soriano quiere dos fichajes que exigen decisiones paralelas: el debate del Deportivo

Ángel Cotán 08 JUN 2026 - 18:39h.

El director deportivo herculino protagonizará un mercado veraniego muy movido

Un fichaje prioritario en el Dépor

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El Deportivo de La Coruña ya se mueve oficialmente en el mercado de fichajes. Hasta un total de seis movimientos se confirmaron el pasado fin de semana, la gran mayoría en clave salidas, aunque también se anunció la renovación de Germán Parreño. Tras estas operaciones previsibles, Fernando Soriano pone el foco en sus objetivos de verano.

Nada más certificarse el ascenso a LALIGA EA Sports, el director deportivo herculino avanzó el número de caras nuevas que llegarán a la plantilla que dirige Antonio Hidalgo. Entre siete y ocho fichajes, siempre a expensas del propio mercado en el apartado de salidas, se esperan en A Coruña este verano.

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Y dos de esas incorporaciones apuntan a la misma zona del campo. Según informa el Diario AS, Fernando Soriano está dispuesto a cambiar la mitad del eje de la zaga herculina y busca un par de fichajes que exigen decisiones paralelas.

Los fichajes que quiere el Deportivo que exigen decisiones paralelas

El Deportivo activa la 'Operación Central'. La dirección deportiva, de acuerdo con el cuerpo técnico, busca dos nuevos centrales en el mercado de fichajes. En esa apuesta por elevar el nivel de un grupo que cuenta con buena base, Fernando Soriano quiere dos incorporaciones para el eje de la defensa, aunque esto exige dos decisiones paralelas.

El equipo blanquiazul cuenta con cuatro activos en nómina en dicha demarcación. Como ocurre en todas las líneas, para que se produzcan llegadas, antes deben darse las salidas. En la posición de central no iba a ser menos y los focos parecen apuntar a Arnau Comas y Dani Barcia.

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Con el canterano hay más dudas. El potencial de Barcia es de sobra conocido en Riazor, pero la opción de seguir fogueándole en el fútbol profesional a través de una cesión en LALIGA Hypermotion está sobre la mesa. Con el central catalán todo parece más claro y sería el primero en salir. El debate del Deportivo podría alterar el escenario final, aunque como mínimo, un nuevo defensor aterrizará en A Coruña. Si todo sigue el plan inicial... serán dos.