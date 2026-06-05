Lalo Arantegui avanza formalmente por Jesús de Miguel: dos pasos firmes del Zaragoza

Ángel Cotán 05 JUN 2026 - 15:11h.

Hay competencia por el fichaje

El Zaragoza activa la vía txuri urdin por un fichaje necesario: tres candidatos y un puesto

Compartir







El Real Zaragoza agita el mercado de fichajes en la Primera Federación. Obligado a realizar un importante número de movimientos tras la criba que realizará en su primera plantilla, Lalo Arantegui subraya en rojo la tarea del nueve. El líder de la parcela deportiva blanquilla quiere a Jesús de Miguel para la punta del ataque y ya avanza formalmente.

El periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, avanzó en exclusiva este interés y aporta nuevos detalles de una operación que requiere un esfuerzo por parte del club maño. El gol es lo que más vale en el mercado, y pese a los problemas económicos, el Zaragoza va en serio a por el jugador madrileño.

PUEDE INTERESARTE Fernando Soriano prioriza un fichaje motivado por una decisión de plantilla en el Deportivo

Lalo Arantegui avanza formalmente por Jesús de Miguel

El delantero centro del CD Tenerife es la opción prioritaria para la punta de lanza. Con contrato en el club tinerfeño hasta junio de 2028, el Real Zaragoza sabe que deberá abonar una cantidad fija por su traspaso y también que tiene competidores. La citada fuente apunta a Cultural Leonesa y Hércules CF como principales rivales por este fichaje, aunque ambos equipos estarían lejos de su contratación en estos momentos.

PUEDE INTERESARTE El Zaragoza prioriza dos fichajes concretos para el ataque: la alternativa del extranjero

Por su parte, el club blanquillo sí avanza por este fichaje con dos pasos formales y firmes de Lalo Arantegui. El director deportivo zaragocista, según la citada fuente, se ha puesto en contacto con el CD Tenerife para transmitir su interés por el delantero centro de 29 años.

Además, el líder de la parcela deportiva maña también ha contactado con el propio Jesús de Miguel. Ni mucho menos hay nada hecho, pero con estos dos pasos, el Zaragoza demuestra su interés real por el atacante del Tenerife. Su futuro apunta lejos del Heliodoro Rodríguez López y el equipo zaragocista quiere adelantarse a sus rivales por el delantero centro deseado.