Ángel Cotán 02 JUN 2026 - 13:16h.

Un alto dirigente de la SD Huesca se pronuncia sobre este asunto

Lalo Arantegui trabaja en un fichaje importante para el Zaragoza: negociación con aristas

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El Real Zaragoza está inmerso en la confección de su primera plantilla para el próximo curso. Tras el descenso al fútbol no profesional, el club blanquillo ha apostado por una auténtica revolución que tiene enfocado a Lalo Arantegui. Pese a la profunda reestructuración, el objetivo maño no es otro que regresar por la vía rápida a Primera División, reto que podría cruzarle por el camino a la SD Huesca.

Colista y antepenúltimo clasificado respectivamente, los dos equipos aragoneses se marcharon de la mano a la Primera RFEF. Y todo ello tras el lío que protagonizaron sobre el verde de El Alcoraz recientemente.

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Quizás esta sea una de las razones que expliquen las declaraciones de Ricardo Mur. El consejero delegado de la SD Huesca ofreció este martes una comparecencia pública en la que valoró la posible convivencia con el Real Zaragoza en la próxima edición de la Primera Federación.

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El Huesca explica por qué prefiere evitar al Zaragoza en Primera RFEF

Antes, en una rueda de prensa en la que se ofrecieron explicaciones al descenso de categoría, Ricardo Mur arrojó detalles del presupuesto de la SD Huesca el próximo curso y dejó claro el objetivo: "El presupuesto del año que viene, evidentemente es un presupuesto que va a ser a pérdidas. Lo afrontaremos la propiedad, pero es que nuestro objetivo en estos momentos es subir al Huesca".

Al ser cuestionado por los grupos de la Primera RFEF, el consejero delegado comenzó su reflexión con dudas: "Si queremos subir nos va a tocar ganar en los dos grupos, con lo cual, nos da igual en estos momentos dónde estar. Yo no sé hasta qué punto es bueno que el Zaragoza y el Huesca estén en el mismo grupo".

Su argumento finalizó pasando la pelota al tejado de la Federación: "Yo creo que sería mejor que Zaragoza y Huesca estuviesen en grupos diferentes en ese sentido. Pero a partir de ahí, no es una cuestión que dependa de nosotros. Es una cuestión que depende de la Federación y en ese sentido pues vamos a esperar a lo que pasa".