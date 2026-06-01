Criba masiva del Real Zaragoza en el mercado de fichajes con una excepción

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 13:48h.

La dirección deportiva acometerá un sinfín de operaciones

Lalo Arantegui busca talento en la mediapunta del Zaragoza: un fichaje con experiencia internacional

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El Real Zaragoza vivirá uno de sus mercados de fichajes más movidos. Finalizada su participación en la ya pasada LALIGA Hypermotion con una nueva derrota ante el Málaga CF, llega el turno de Lalo Arantegui. Con el nuevo técnico ya cerrado, el director deportivo pone el foco en una reestructuración importante de la primera plantilla en la que se esperan muchas llegadas y una criba masiva.

El medio especializado en materia blanquilla Palmadas Al Viento confirma la decisión tomada por el club de cara a su travesía por el fútbol no profesional. La estrategia de la entidad maña, motivada por el pobre desempeño de la plantilla y su nueva realidad económica, guarda una excepción.

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Criba masiva del Real Zaragoza en el mercado de fichajes

David Navarro tuvo a sus órdenes en la recta final del campeonato doméstico un grupo de futbolistas con diferentes situaciones contractuales. Activos en propiedad, cedidos y canteranos consumaron hace semanas un fatídico descenso que llevaba gestándose toda la temporada. Ahora, con el curso liguero ya finalizado, la dirección deportiva apuesta por una auténtica revolución.

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Según la citada fuente, el Zaragoza ya ha trasladado a los integrantes del equipo sus planes para la próxima temporada y no cuenta con ninguno de los que han participado en el descenso a la Primera Federación. Esta decisión supone una auténtica criba de la que, como destaca el propio medio, no se libra Raúl Guti. Sí hay una excepción y la encarnan los canteranos zaragocistas.

Apostando en materia de llegadas por la 'Operación Regreso', la dirección deportiva blanquilla procede ahora a examinar cada caso sin descartar incluso escenarios futuros como las cesiones. En esta partida de canteranos hay además un caso especial, que no es otro que el de Francho Serrano. La medida, aunque esperada, requiere de un importante trabajo de Lalo Arantegui para confeccionar un equipo prácticamente nuevo.