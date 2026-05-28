Lalo Arantegui se protege por un fichaje prioritario del Zaragoza: diferencias y alternativas

Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 10:57h.

El director deportivo no termina de cerrar la que considera primera opción

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A la temporada de penitencia del Real Zaragoza en LALIGA Hypermotion aún le queda una última estación. Tras confirmar su descenso al fútbol no profesional el pasado fin de semana, el equipo de David Navarro recibirá a un Málaga con sueños totalmente opuestos. Un último choque que ya no quita tiempo a Lalo Arantegui en la planificación del próximo curso. La operación regreso lleva semanas activa, pero un fichaje prioritario no termina de cerrarse. El director deportivo blanquillo se protege en el mercado.

Con Ibai Gómez cerrado y a expensas de la oficialidad, Lalo Arantegui centra su objetivo en las numerosas incorporaciones que apunta a protagonizar el Zaragoza. Una de las demarcaciones a reforzar es la del lateral derecho. La prioridad del líder de la parcela deportiva maña está clara, pero hay diferencias por salvar.

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Lalo Arantegui se protege por un fichaje prioritario del Zaragoza

Tal y como informa Heraldo de Aragón, el Zaragoza está dispuesto a reforzar el perfil diestro de la defensa. Para dicha demarcación, Lalo Arantegui insiste en su 'operación regreso' y trata de cerrar la incorporación de David Vicente. A un mes de finalizar su contrato en el Real Murcia, el canterano blanquillo es la primera opción y ya conoce el interés zaragocista, pero actualmente hay diferencias económicas que no se terminan de solucionar.

En esas está el director deportivo del Zaragoza, pero sin tiempo que perder, también rastrea el mercado en busca de alternativas. La citada fuente apunta al nombre de Álex Petxarroman, lateral derecho que no se ha asentado en el Andorra y volverá a un Deportivo de La Coruña en el que no tiene sitio.

De este modo, Lalo Arantegui se protege en el mercado, aunque tratará de cerrar la opción de David Vicente, la que más convence actualmente, sin embargo, también maneja otras ofertas motivadas por su condición de agente libre. Si la operación regreso no llega a buen puerto, el Zaragoza apostará por la vía de las alternativas.