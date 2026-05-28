Filipe Luis da el salto a los banquillos de Europa: acuerdo cerrado

El técnico brasileño se estrenará en la Ligue 1

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Filipe Luis da el salto a los banquillos de Europa. El brasileño, que hizo una labor sobresaliente a los mandos del Flamengo antes de ser destituido de manera cuanto menos curiosa, entrenará durante la próxima temporada al AS Mónaco, por lo que competirá en una de las cinco grandes ligas del viejo continente como es la Ligue 1.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, el Mónaco ya tiene un acuerdo verbal con Filipe Luis para ser su nuevo entrenador. El brasileño ya habría dado el 'sí' a su llegada al Principado, donde le ofrecen un contrato de dos temporadas, hasta 2028.

Así pues, Filipe vivirá su primera experiencia en los banquillos de Europa en el Estadio Luis II, en un Mónaco que ha acabado en séptima posición esta temporada en la Ligue 1, por lo que jugará el próximo curso la Conference League. Una competición donde, en clave española, se podría cruzar con el Getafe CF si los sorteos así lo determinan.

Qué pasó con Filipe Luis y el Flamengo

Tras una exitosa carrera como jugador, marcada sobre todo por su paso por el Atlético de Madrid, Filipe se pasó a los banquillos y arrancó su nueva etapa en la cantera del Flamengo, donde fue subiendo escalafones hasta llegar al primer equipo en septiembre de 2024.

Estuvo 18 meses a los mandos del club brasileño. Un total de 100 partidos marcados por la consecución de la Copa Libertadores en 2025 cuando sólo llevaba nueve meses en el cargo. Aún así, el Flamengo le destituyó en marzo de 2026 de manera sorprendente tras un triunfo por 0-8, si bien es cierto que los resultados de su segundo año no estaban siendo tan positivos. Ha estado sin equipo desde entonces y hasta ahora, con vistas a seguir creciendo como técnico en una competición como la Ligue 1.