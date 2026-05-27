Fichaje cerrado y adiós al Atlético de Madrid, se va al Manchester United por 45 millones

Mateu Alemany llegó a tener un acuerdo con el jugador, pero se marchará a la Premier League

Filtrada la tercera camiseta del Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027

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El mercado de fichajes del Atlético de Madrid está que arde. Mateu Alemany trabaja con varios frentes abiertos y con el objetivo de cerrar alguna incorporación antes del Mundial 2026, consciente de que algunos jugadores podrían elevar su precio si hacen un buen torneo. Reforzar el centro del campo sigue siendo la gran prioridad de la dirección deportiva, pero hay un jugador que queda completamente descartado.

El protagonista en cuestión es Éderson, jugador de la Atalanta. El Atlético intentó firmarle el pasado mes de enero, pero no consiguió llegar a un acuerdo con el club italiano. Desde entonces, se rumoreó que incluso llegó a tener un acuerdo personal con el futbolista sobre el mes de marzo, a expensas de volver a negociar con el equipo de Bérgamo.

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Por contra, la situación ha cambiado de manera más que evidente durante las últimas semanas. La figura de Éderson ha perdido fuerza en los despachos del Metropolitano, donde señalan y a otros jugadores para reforzar la medular. Y mientras tanto, el Manchester United irrumpió en el futuro del propio futbolista con una suculenta propuesta en términos salariales.

Éderson, adiós al Atlético para irse al Manchester United

Tanto es así que, según informa el periodista Fabrizio Romano, Éderson ya tiene un acuerdo con el Manchester United para aterrizar en la Premier League este mismo verano. El brasileño ya no quiere escuchar propuestas ni del Atlético ni de cualquier otro club y su prioridad, actualmente, es jugar en Old Trafford la próxima temporada, según la citada fuente.

Además, asegura que el United y la Atalanta están negociando un traspaso que rondaría los 45 millones de euros. Una cifra similar a la que exigían desde Bérgamo al cuadro colchonero hace unos meses, pero que desde el Metropolitano no estaban dispuestos a alcanzar debido al contesto del propio jugador, que cumplirá 27 años el próximo mes de julio y acababa contrato con su club a final del próximo curso, en junio de 2027.