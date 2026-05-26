Marcos Llorente y Marc Pubill, los mejores del equipo de Simeone

El aviso del Atlético de Madrid a Julián Álvarez con su salida: "Que no esté esperando aquí"

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El Atlético de Madrid ha cerrado una temporada difícil de calificar. Insuficiente en LaLiga, apeado por segunda vez en tres años de los tres primeros puestos y lejísimos de competir por el título; roozando el sobresaliente en la Copa del Rey, plantándose en una final en la que acabaría cayendo en la tanda de penaltis; y rozando otro sobresaliente en la Champions League, quedándose a las puertas de la cuarta final de su historia.

Con la temporada finalizada, en ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid a lo largo de todo el curso 2025/2026.

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Sobresalientes: los dos mejores del Atlético de Madrid

9: Marcos Llorente. El mejor del Atlético de Madrid. Incansable, polivalente, comprometido. Probablemente el mejor lateral derecho del campeonato, fiable atrás y con capacidad ofensiva. Tuvo que jugar más de una vez en el centro del campo ante las bajas de la medular, y lo hizo con nota. Cuatro goles, seis asistencias y casi 3.900 minutos. Incombustible.

9: Marc Pubill. El Atlético fichó un lateral de Segunda y Simeone le ha transformado en un central que acudirá al Mundial con España. Apenas tuvo minutos en los tres primeros meses, pero trabajó en silencio hasta que el Cholo le dio la oportunidad en el eje de zaga. Se adaptó, creció, se afianzó y ha rendido a un nivel sobresaliente. De lejos, el mejor fichaje del pasado verano.

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Entre el notable y el bien

8: Ademola Lookman. Llegó el 2 de febrero y sus cifras son incuestionables: nueve goles y cuatro asistencias en 24 partidos. Aterrizó a lo grande el día de su debut y ha sumado buenos números y buen juego de espaldas, adaptándose a un equipo que que no suele ser sencillo.

7: Koke Resurrección. Incombustible. Tiene 34 años y sigue siendo el líder del centro del campo, el único que no se lesiona, el único que da la cara en todos los partidos. Ha disputado 56 encuentros este curso y, si bien es cierto que en ciertas ocasiones se ha visto superado por el ritmo en los duelos de alto nivel, en la mayoría de los días ha cumplido con creces.

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7: David Hancko. De más a menos. Afianzado como un central fiable y consolidado junto a Pubill en el eje de la zaga, algunos problemas físicos le apartaron del equipo en el momento determinante del curso. Da la sensación de haber dado un pequeño paso atrás en las últimas semanas de competición, de ahí que su nota no sea mayor.

7: Matteo Ruggeri. Es un jugador peculiar. Sin competencia en la banda izquierda, dejó muchísimas dudas durante el primer tramo de la temporada, mostrándose sólido en defensa pero algo inoperante en ataque. Fue creciendo con el paso de los partidos y ha acabado el curso nada menos que con siete asistencias, además de secar a Lamine Yamal en los cuatro partidos eliminatorios ante el Barça.

7: Juan Musso. Sobresaliente en momentos determinantes, algo irregular cuando le tocó tener continuidad. Rindió de maravilla en las eliminatorias ante el Barça, pero acabó el curso cometiendo tres penaltis, uno de ellos decisivo en la final de la Copa del Rey.

7: Giuliano Simeone. De más a menos. Siete goles y ocho asistencias, números a tener en cuenta. Sobresaliente durante la primera mitad del curso, fundido físicamente durante el segundo tramo ante la falta de competencia en el costado derecho. Competitivo como el que más, irreprochable en actitud. El tercer jugador de campo con más minutos.

6: Antoine Griezmann. Una vez más, una temporada 'a tramos'. Firmó un inicio bastante pobre, se enganchó a lo grande a partir de enero afianzándose como titular y siendo el 'play maker' del equipo y volvió a acabar algo superado en términos físicos. Siete goles y cuatro asistencias. Sin un título debajo del brazo, pero sensación de que se va en el momento justo.

6: Pablo Barrios. Cuando estuvo, fue el líder del equipo desde el centro del campo. El problema es que no estuvo durante mucho tiempo. Se lesionó en febrero y prácticamente no volvió a jugar, perdiéndose los partidos más importantes de la temporada. Necesita dar un paso adelante a nivel físico.

Los cuatro aprobados del Atlético

5: Jan Oblak. Más sombras que luces. No jugó la Copa y el Atlético llegó a la final. También se perdió varios partidos importantes de Champions. 55 goles encajados en 43 partidos. La sensación es que está cada vez más lejos del nivel ancestral que alcanzó hace algo más de un lustro.

5: Julián Álvarez. Ha vuelto a demostrar que es un jugador de partidos, pero no de temporadas. Ha anotado 20 goles en 49 encuentros con buenos números en la Champions, pero sus cifras son especialmente paupérrimas en LaLiga: sólo ocho tantos y sólo uno desde el 1 de noviembre. Falló un penalti que costó un título en La Cartuja, donde antes también había marcado. Durante buena parte del curso dio la sensación de que no tenía intención ni de meter el pie.

5: Nahuel Molina. De los pocos jugadores que han ido de menos a más. Arrancó a un nivel paupérrimo, pero acabó el curso teniendo actuaciones notables en partidos importantes e incluso marcando algún que otro golazo.

5: Alexander Sorloth. Ha marcado 20 goles, los mismos que Julián disputando 700 minutos menos. Es un futbolista difícil de calificar, capaz de anotar un hat-trick estelar al Brujas o de mostrarse completamente negado de cara a puerta en el siguiente partido. No le da para ser titular, pero sí es capaz de aportar números en toda una temporada.

Cinco suspensos en el Atlético de Madrid

4: Robin Le Normand. Si la pasada campaña su nivel ya dejó dudas, esta temporada ha terminado de dar un paso hacia atrás. Perdió su condición de titular habitual ante Pubill y Hancko en las grandes citas, si bien es cierto que ha llegado a participar en 46 partidos como tercer central. No consigue transmitir seguridad, no consigue imponerse en los duelos y no destaca al espacio.

4: Johnny Cardoso. Sin continuidad, su suspenso se explica más desde su estado físico que desde su nivel. Cuando estuvo disponible opositó a la titularidad, pero ha sufrido demasiados contratiempos y ha estado lejos de asentarse en un once de garantías. Tuvo en sus pies el título de Copa con ese disparo en el 92'. Está llamado a dar un paso adelante tras pasar por quirófano.

4: Nico González. Llegó a lo grande, marcando su primer gol el día de su debut y mostrándose enérgico, con llegada, trabajador. Pero se diluyó. Y de qué manera. No volvió a marcar hasta el mes de marzo tras seis meses plagados de dudas en los que le costó mucho sumar en ataque. Cerró el curso con cinco goles, cero asistencias y un futuro incierto.

4: Rodrigo Mendoza. Aterrizó en el Metropolitano con el mercado de enero casi cerrado y sólo ha participado en diez partidos, casi siempre con poco o nada en juego. Simeone no terminó de confiar en él en las grandes citas ni como revulsivo.

4: Obed Vargas. También llegó a principios de febrero y sólo ha participado en 13 partidos. No se le puede reprochar nada en actitud, pero ha dado la sensación de estar un poco verde para jugar en todo un Atleti.

Los cuatro señalados de la temporada en el Atlético

3: Álex Baena. La gran decepción del Atlético. No ha sido el peor, pero sí el jugador que más por debajo del nivel esperado ha rendido esta campaña. Arrancó como titular y acabó perdiendo el sitio durante la segunda mitad del ejercicio. Sólo dos goles y tres asistencias en todo el curso. Sensación de sufrir un duro período de adaptación. Y, con todo, sensación de que podría dar un paso adelante el próximo curso.

2: José María Giménez. No ha participado ni en la mitad de partidos de todo el curso: 25. Empezó lesionado y terminó lesionado. A diferencia de otros cursos, esta vez ni siquiera se hizo un hueco como titular cuando estuvo disponible, dejando más dudas que certezas en sus apariciones y una sensación de 'fin de ciclo' inevitable.

1: Clément Lenglet. Su partido ante el Villarreal resume su curso: lento, inoperante, peligroso para el propio Atlético. Ha sido el último central, pero ha llegado a participar en 24 encuentros, casi siempre dejando sensaciones realmente preocupantes. Inevitable recordar sus primeros minutos en la eliminatoria europea ante el Barça, en los que regaló dos goles.

1: Thiago Almada. Es, sin duda, el gran señalado de la temporada. Aterrizó en el Metropolitano a cambio de 20 millones el pasado verano y su primer curso ha sido tremendamente decepcionante. Y no será por falta de oportunidades, pues ha participado en 40 partidos. Sus buenas sensaciones de agosto apenas duraron un par de encuentros y ha terminado el ejercicio restando más que sumando. Cuatro goles y dos asistencias.