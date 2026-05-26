Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 22:20h.

El Zaragoza quiere pescar en el Celta y trabaja en un mercado de fichajes de regresos

Ambos han sido importantes en el filial colchonero

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El Real Zaragoza trabaja entre multitud de problemas para dar forma al nuevo proyecto. El catastrófico descenso a Primera RFEF acentuó más si cabe los vaivenes que lleva dando la entidad varios años. La llegada de Lalo Arantegui parece haberle dado algo de estabilidad al proyecto, al menos en lo que a jugadores de futuro se refiere. De cara al próximo año, el club blanquillo ya tiene varios fichajes apalabrados que irán cerrándose una vez sea oficial la contratación de Ibai Gómez como técnico. Algunos de los futuribles también podrían estar en el Atlético de Madrid.

Según informa Heraldo de Aragón, el Zaragoza tiene en su agenda a Dani Martínez, zaguero zurdo de 22 años que podría llegar cedido para el próximo curso. Dani ha dado pasos de gigante en su formación e incluso ha tenido minutos con el primer equipo de Simeone en LALIGA EA SPORTS. El chico no es el único defensor colchonero que está en el horizonte.

Otro de los citados es el lateral izquierdo Adrián Corral, a quien el club le lleva siguiendo la pista un tiempo. El buen hacer del Atlético Madrileño en Primera RFEF, en play off y a un paso de ascender de forma directa, se está viendo reflejado en el interés que están generando algunos de sus protagonistas. Más de una cesión será visto con buenos ojos en el seno rojiblanco y en esa posición desea estar el Zaragoza cuando llegue el momento.

Más opciones para el vestuario

Como decíamos, los movimientos se suceden en el vestuario del Real Zaragoza. A los rumores que van llegando a las oficinas del Ibercaja Estadio hay que sumar también las opciones con algo más de peso de Jaume Jardí, Rubén Díez y Jair Amador, quien podría vivir su segunda etapa como jugador blanquillo si cierra su fichaje