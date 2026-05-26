Iñigo Pérez recuerda la frase de Vicente del Bosque a España en el Mundial para encarar la final

Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 20:06h.

El técnico del Crystal Palace alucina con los éxitos de los entrenadores vascos y bromea: "No sé qué les dan de comer"

Acompañado en la sala por Óscar Trejo y Álvaro García

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Iñigo Pérez, escudado por sus jugadores Óscar Trejo y Álvaro García, compareció ante los medios en la rueda de prensa previa a la final de la Conference League frente al Crystal Palace. Ya está todo preparado en Leipzig para que este miércoles eche a rodar el balón en una cita histórica. Los nervios van a más según se acerca el duelo y el técnico vasco tiene muy claro en su mente lo que quiere transmitir a sus jugadores.

Durante la rueda de prensa le recordaron la mítica frase de Vicente del Bosque a la Selección Española antes de jugar la final del Mundial frente a Holanda. El exseleccionador es uno de los referentes de Iñigo a la hora de encarar la cita europea. "Todos los que seguimos deporte y fútbol en cuestión hemos visto grandes entrenadores haciendo diversas cosas que cuando uno gana salen a la palestra. El resto imita, pero no dice que ha utilizado el mismo método. Tenemos que ir hacia esa sensación de cómo jugabas cuando eras niño. Está bien ser el caramelo de vez en cuando, pero como Vicente está bien simplificar las cosas y acudir a esa niñez, al patio del recreo.

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La rueda de prensa de Iñigo Pérez

Un resultado: "Te has olvidado de la otra parte, que cuando se acercara el partido iba a cambiar el discurso. No nos da igual el resultado de mañana, es importante conocer que habrá cosas a las que no estemos acostumbrados y que hay que aceptarlo. Obviar los focos, el exceso de atención y mantener nuestra identidad para que nos de por lo menos para competir y disfrutar del partido. Ojalá ganar la final".

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El Crystal Palace: "Más allá de comparaciones en diferencias de presupuestos, de valores de mercado y demás, creo que debemos representar muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa. Con eso, mantener nuestro juego, nuestra identidad. Eso será lo acertado. Es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego".

Afición: "Ya nos dijeron que la deuda estaba saldada, pero sientes deuda emocional y una responsabilidad enorme con ellos. No tiene nada que ver con el resultado. Tienen que sentir orgullo y saciarse de todos los esfuerzos que ellos hacen por nosotros. Los viajes por Europa dejándose su físico y su economía, etc. La forma en la que ellos puedan decir gracias es que seamos nosotros mismos".