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La imagen 'de chill' de los jugadores del Rayo Vallecano en la previa de la final de Conference League

Los jugadores del Rayo antes de la final de Conference
Los jugadores del Rayo Vallecano antes de la final de Conference League. ElDesmarque
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El Rayo Vallecano ya está en Leizpig. La plantilla del cuadro madrileño aterrizó este lunes en la ciudad alemana antes de medirse al Crystal Palace en la final de la Conference League. Este martes, la localidad ha empezado a coger color y los primeros aficionados rayistas se han dejado ver por el centro. Mientras tanto, los futbolistas se han mostrado cercanos con la afición y han dejado una curiosa imagen 'de chill' en la terraza de un bar.

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