Leipzig empieza a coger color el día antes de la final ante el Crystal Palace

Cuánto dinero podría llevarse el Rayo en la final de la Conference

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El Rayo Vallecano ya está en Leizpig. La plantilla del cuadro madrileño aterrizó este lunes en la ciudad alemana antes de medirse al Crystal Palace en la final de la Conference League. Este martes, la localidad ha empezado a coger color y los primeros aficionados rayistas se han dejado ver por el centro. Mientras tanto, los futbolistas se han mostrado cercanos con la afición y han dejado una curiosa imagen 'de chill' en la terraza de un bar.