Jorge Morán 25 MAY 2026 - 09:01h.

El dinero podría aumentar en caso de ganar al Crystal Palace

Los jugadores del Rayo Vallecano salvan a varios aficionados de una estafa y les pagan el viaje a Leipzig

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El Rayo Vallecano ha logrado un hito en su historia llegando a la final de la Conference League. Un sueño para muchos vallecanos por ver por primera vez a su equipo luchando por un título europeo. Pero además de lo poético y nostálgico, esto también supone un paso de gigantes en el proyecto del club, quién verá recompensando su participación con una pizca de dinero que podría ayudar en el futuro, como ha exigido Augusto Batalla en la previa del partido.

"Ojalá este sea el punto de inflexión para que el club, a nivel estructural, comience a hacer mejoras", empezó diciendo en la SER. "Tenemos una ciudad deportiva que quedó obsoleta y vestuarios que son de los años 70 y 80. Tenemos que aprovechar todo esto", apuntó el portero argentino.

¿Cuánto dinero ha ganado el Rayo Vallecano en la Conference?

El Rayo Vallecano ha logrado la victoria en ocho ocasiones en la Conference League, empatando tan sólo un partido y perdiendo tres. Según las cuentas de la competición, el club vallecano ha ingresado 400.000 euros por cada triunfo y 133.000 euros por el empate en Suecia, a lo que se le sumaron 896.000 euros por su quinta posición en la liguilla, 400.000 por acabar dentro del Top-8 y 800.000 por llegar a los octavos de final.

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Tras esto, el Rayo Vallecano siguió encadenando más victorias en las eliminatorias, sumando 1.3 millones más por llegar a la siguiente ronda, 2.5 millones por su clasificación a semifinales y los 4 millones por entrar en la final ante el Crystal Palace. Esto haría un total de 17.8 millones de euros. Pero en casa de ganar al Crystal Palace en la final de la Conference League, el club vallecano ingresaría unos tres millones más, lo que aumentaría esta cifra hasta los 20.8 millones de euros. Sin duda, una cifra que ayudaría al club vallecano, siempre que Martín Presa quisiera, en arreglar el estadio o la Ciudad Deportiva.