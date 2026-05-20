Diego Páez de Roque 20 MAY 2026 - 14:04h.

Los jugadores del Rayo Vallecano atendieron a los medios de comunicación

La afición del Rayo recauda más de mil euros para que un hincha de 80 años viaje a la final de Conference

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El Rayo Vallecano está a una semana del partido más importante de su historia. Después de un largo camino, el equipo madrileño está a 90 minutos -120 si se alarga- de conseguir su primer título europeo.

Delante tendrán un hueso duro de roer como es el Crystal Palace, que ya logró la salvación en la Premier League y ahora sueña con ganar la Conference League y jugar la Europa League la temporada que viene.

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Esta mañana, en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, los jugadores del conjunto madrileño han atendido a los medios de comunicación en el Media Day, donde han analizado el encuentro además de mostrar su mejor cara ante el reto europeo.

Uno de los primeros en hablar con los periodistas presentes fue Iván Balliu. El lateral dijo que llegan con muchas ganas al duelo viendo a la afición muy animada. "Nos paran por la calle o en la ciudad deportiva", mencionó.

Además, reconoció que todo el equipo está "muy enchufado", no solo los titulares sino también los que están participando menos. "Todo el mundo está con esa alegría, esa chispita. Llegamos en el mejor momento".

Iván Balliu dejó claro que el ambiente en el vestuario siempre ha sido espectacular, incluso cuando estaban en la zona baja de la tabla. "Pero sí, se nota que nos jugamos algo importante y que ya está al llegar".

En cuanto al rival, destacó su poderío físico con jugadores muy rápidos con un nivel muy alto. "Les vimos el otro día contra el Manchester City", respondió.

La promesa de Balliu con Isi como protagonista

Como suele ocurrir antes de las finales, al protagonista se le preguntó por alguna promesa o reto que cumplir si terminan levantando la tan ansiada Conference League en Leipzig.

Sin embargo, en esta ocasión, Iván Balliu lanzó balones fuera y le puso la responsabilidad a otro compañero. "No sé, le podemos poner pelo a Isi Palazón o alguna cosa así. Seguro que encontramos a alguien que lo patrocine. Un viaje a Turquía no estaría mal", dijo entre risas el lateral internacional con Albania.