Competencia en el Athletic por el fichaje a coste cero para Edin Terzic

Celia Pérez 20 MAY 2026 - 11:44h.

El centrocampista del Rayo termina contrato este verano

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A falta de la última jornada y sin nada ya en juego, el Athletic Club pone el punto de mira en la próxima temporada. Con el adiós de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzic, el club ya se centra en el diseño de la plantilla y trabaja en los cambios que sufrirá el equipo este verano. Junto a Mikel González, tendrán que tomar decisiones claves tanto en el capítulo de salidas como de llegadas, y en cuanto a los fichajes hay un nombre que lleva tiempo rondando y no es otro que Unai López.

El interés del Athletic en el centrocampista no es nuevo. El equipo sigue la pista de Unai López, futbolista del Rayo Vallecano, desde hace tiempo ya que es una opción que convence para el centro del campo. Su situación es idónea, termina contrato con el club franjirrojo en verano y todavía no ha renovado, por lo que está dentro del radar zuri gorri.

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De hecho, según cuenta el diario AS, el Athletic está atento a su situación aunque de momento no ha movido ficha. La cuestión es que el futbolista acumula ofertas tanto de Europa como de fuera como la MLS, México y Oriente Medio. Por su parte, el jugador está meditando su futuro con calma, no quiere precipitarse antes de tomar una decisión.

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En el Athletic no está claro qué pasará con él ya que será Terzic el que decidirá si desea contar con él para una zona en la que ya cuenta con bastantes efectivos o si en cambio decide dejar pasar la oportunidad. Para ello, el técnico alemán quiere analizar de cerca la plantilla y para eso ha programado un buen número de amistosos con los que ir tomando nota y poder tomar las decisiones correctas de cara al mercado de fichajes.