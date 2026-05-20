Asís Martín 20 MAY 2026 - 10:16h.

Los motivos que podrían dejar a San Mamés y Anoeta sin Mundial 2030

El Athletic Club hace oficial la nueva equipación de Castore para la temporada 2026/27

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BilbaoTodavía queda un partido para que acabe LALIGA y la temporada 2025-2026 para el Athletic Club, el duelo 504 con Ernesto Valverde en el banquillo, que va a tener lugar este sábado, a las 21.00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid de Álvaro Arbeloa y su 'amigo' Kylian Mbappé.

Estamos a la espera también de que se convoque a la prensa para la presentación del nuevo entrenador, el alemán de origen balcánico Edin Terzic, que ha firmado un contrato por dos temporadas con la entidad de San Mamés.

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Pero de momento ya tenemos un adelanto de la próxima campaña, la 2026-2027, aparte de la renovación de Yeray Álvarez o la marcha confirmada del 'One Club Man' Iñigo Lekue, como es la presentación de la nueva equipación que van a vestir los leones, obra una vez más de la firma que les suministra la ropa: Castore (un fabricante británico de ropa deportiva y atlética, con sede en Mánchester).

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La indumentaria, diseñada por Castore, ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales y será estrenada este sábado ante el Real Madrid en el Bernabéu

Esta es la primera equipación del Athletic Club para la temporada 2026/27

El Athletic ya nos ha acostumbrado a estrenar la camiseta y la equipación de la siguiente temporada en la última jornada de la campaña anterior, así que esta será la nueva piel que los leones portarán el sábado frente a la escuadra de Florentino Pérez en el coliseo blanco en la bajada del telón liguero.

Gure Nortasuna

Se trata de una camiseta concebida para contar la historia del Athletic Club: un legado transmitido de generación en generación, construido por quienes lo defienden sobre el césped, por quienes lo sienten desde la grada y por el territorio que le da vida.

Por eso, cada una de las siete rayas de la elástica simboliza a una de las siete provincias de Euskal Herria, uniendo a las diferentes comunidades que conforman la esencia del Club. Cada franja representa una historia compartida, un sentimiento arraigado y una pasión que conecta pasado, presente y futuro. Esa identidad común queda reflejada también en el mapa de Euskal Herria y la ikurriña que lucirán en la parte superior de la espalda.