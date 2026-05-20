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Así acabaron Declan Rice y varios jugadores del Arsenal la celebración del título de la Premier League
Varios jugadores del Arsenal acabaron la celebración del título de la Premier League en los aledaños del Emirates Stadium a las 5 de la mañana con sus aficionados
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La espera ha terminado en Londres, el Arsenal ha ganado la Premier League 22 años después y sus jugadores lo han celebrado por todo lo alto. El Manchester City, después de que en Inglaterra dieron por hecho que la marcha de Pep Guardiola a final de la presente temporada, empató contra el Bournemouth y eso ha hecho que los 'gunners' sean campeones matemáticos a falta de una jornada. Jurriën Timber, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Declan Rice acabaron la celebración a las 5 de la mañana en los aledaños del Emirates Stadium junto a sus aficionados. El centrocampista inglés ex del West Ham fue el que mejor se lo estaba pasando y varios vídeos junto a los hinchas donde él es el gran protagonista se han hecho virales en redes sociales.