Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAY 2026 - 11:28h.

Varios jugadores del Arsenal acabaron la celebración del título de la Premier League en los aledaños del Emirates Stadium a las 5 de la mañana con sus aficionados

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La espera ha terminado en Londres, el Arsenal ha ganado la Premier League 22 años después y sus jugadores lo han celebrado por todo lo alto. El Manchester City, después de que en Inglaterra dieron por hecho que la marcha de Pep Guardiola a final de la presente temporada, empató contra el Bournemouth y eso ha hecho que los 'gunners' sean campeones matemáticos a falta de una jornada. Jurriën Timber, Eberechi Eze, Bukayo Saka y Declan Rice acabaron la celebración a las 5 de la mañana en los aledaños del Emirates Stadium junto a sus aficionados. El centrocampista inglés ex del West Ham fue el que mejor se lo estaba pasando y varios vídeos junto a los hinchas donde él es el gran protagonista se han hecho virales en redes sociales.