Jorge Morán 19 MAY 2026 - 20:51h.

Han cambiado el nombre del estadio en varias ocasiones

Kylian Mbappé, una estrella en una época equivocada

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El Real Madrid está deseando terminar esta pésima temporada. Un año marcado por el mal rendimiento en lo deportivo, pero también por todos los problemas ocurridos dentro del vestuario. Y para solucionar todos estos inconvenientes el elegido es de nuevo José Mourinho, que llegará al Estadio Santiago Bernabéu con la intención de recuperar el gen competitivo de un club en un proceso de transición.

Una temporada en la que nada ha salido bien y en la que incluso han sido 'vacilados' en internet. Los memes con todo lo ocurrido han inundado las redes sociales, pero sin duda, lo más grave ha llegado este martes, con el hackeo en Google Maps.

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Hackean al Real Madrid en Google Maps

Durante esta tarde, varios usuarios se han dado cuenta del hackeo ocurrido al Estadio Santiago Bernabéu en Google Maps, cambiándole el nombre en varias ocasiones en modo de burla. Entre ellos han destaco el de 'Knockout de Tchuameni', recordando la pelea entre el francés y Fede Valverde, que terminó en el hospital por una brecha.

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Además de este, otro de los que más furor ha generado en redes sociales ha sido el de 'Campo de entrenamiento del Barcelona'. Un nombre para recordar a la afición del Real Madrid la superioridad de los culés durante toda la temporada. Aunque, eso sí, hay que poner en valor que el Clásico ocurrido en el Bernabéu acabó siendo para los blancos.

Tampoco se ha salvado un Kylian Mbappé cuestionado en los últimos meses. "Mbappé dictador", se podía leer al buscar el nombre del estadio en Google Maps, en relación a los memes que sitúan al francés como el líder de un vestuario que parece no quererle.

Por último, quién también ha aparecido en este hackeo ha sido el entrenador del Real Madrid, cambiando el nombre del estadio por 'Arbeloa cono'. Una falta de respeto que viene de lejos, de cuando el ex lateral discutía con Gerard Piqué por la rivalidad entre ambos equipos.