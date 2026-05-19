Celia Pérez 19 MAY 2026 - 10:28h.

Todo apunta a que el empresario será rival de Florentino Pérez en las próximas elecciones

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Todo apunta a que Florentino Pérez tendrá rival en las próximas elecciones del Real Madrid. Enrique Riquelme aún no lo ha confirmado, pero ya señaló que se lo está pensando y que conseguir el aval, uno de los requisitos para presentarse como candidato, no sería un problema. Todo apunta a que el empresario "con acento mexicano" asumirá el reto que lanzó el presidente blanco en su comparecencia ante los medios de comunicación y de hecho, según cuenta Manu Carreño, ya se está moviendo para ello.

"A mí lo que me dicen es que más que en el aval, que para un empresario como Riquelme no sería un gran problema, lo que está es en otra película. Sondeando a mucha de la gente cercana que tiene , quizás ahora mismo demasiada", comenzó explicando en El Larguero.

"Preguntando quién podría ser su director deportivo, quienes podrían formar su junta directiva, y luego por supuesto, el proyecto deportivo, que lo dejaría en manos de ese director deportivo, pero claro que a los madridista no te puedes presentar a unas elecciones sin decirles cuál va a ser tu proyecto deportivo. A quién tendrías fichado, a qué jugador tendrías atado, a qué estrella mundial tendrías ya cerrada, cuál sería y quién sería tu entrenador. en eso están trabajando", añadió.

El aval de Enrique Riquelme para ser presidente del Real Madrid

Durante la intervención de Riquelme con los periodistas este lunes, el empresario sorprendió desvelando sus intenciones. "Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos días, dos o tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer", comenzó explicando sobre las elecciones a la presidencia del Real Madrid.