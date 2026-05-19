El Betis confirma que volverá al Benito Villamarín para la 2028/29: fases, costes y nuevos detalles

Álvaro Borrego Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 11:48h.

La entidad verdiblanca arroja nuevos detalles

Un fin de semana de despedidas en el Betis

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El Real Betis despedirá la temporada por todo lo alto en un duelo liguero ante el Levante en el que no se juega nada. El primer curso completo en el Estadio La Cartuja acabó con el gran broche del histórico regreso a la UEFA Champions League, hito que motiva a sus dirigentes de cara a la planificación de la próxima campaña. La casa temporal de todos los béticos seguirá vigente, aunque ya se conoce con exactitud cuándo volverá al Benito Villamarín.

Este martes se han arrojado más detalles sobre las fechas del regreso al Villamarín, inmerso en la primera fase de las obras. El Betis aporta nuevos detalles sobre la construcción y desglosa algunos de los costes de este gran proyecto.

El regreso del Real Betis al Benito Villamarín y nuevos detalles de la obra

El club verdiblanco, en esta primera fase, está excavando el cajón del parking aledaño. Una fase inicial que está planificada hasta finales de verano o principios del próximo otoño, como máximo. Actualmente hay más de cincuenta personas trabajando en la excavación de un espacio que albergará el parking y el edificio anexo. Este contará con un hotel y usos adyacentes. En lo que respecta al hotel, será el 80% de la superficie. Esta lista de tareas en la primera fase conllevará un coste de unos diez millones de euros.

En cuanto a la cubierta, el club informa que está rediseñándose para reajustar costes, aunque el proyecto visual se mantiene y no sufrirá modificaciones. Es un proyecto del afamado arquitecto Rafael de La-Hoz Castanys. El número de asistentes alcanzará la cifra de 60.000 y el estadio se bajará entre 20 y 40 centímetros. Además, el Real Betis valora colocar asientos de pie en Gol Sur, corazón histórico del templo verdiblanco.

En la segunda fase, además de continuar con la excavación, la hoja de ruta es dar continuidad al nuevo Benito Villamarín construyendo la estructura del edificio anexo con Acciona. Entre los planes de los dirigentes verdiblancos figura el deseo de albergar una final europea en el futuro. Además, en el Real Betis aseguran que la casa de todos los béticos estaría completamente pagada en 25 años.