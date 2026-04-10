Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 17:29h.

El club espera que se alcance la mejor entrada de la temporada, rondando los 70.000 espectadores

Malas sensaciones

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El Real Betis Balompié está a un paso de acceder a la segunda semifinal continental de su historia, la segunda consecutiva. Para eso necesita doblegar al Sporting de Braga en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League tras conseguir un más que útil empate en tierras portuguesas, y el apoyo de la afición es imprescindible para lograrlo.

A falta de menos de una semana para el partido, el beticismo está respondiendo. O bien se podría asegurar que ya ha respondido, ya que se ha asegurado una entrada importante en el Estadio de La Cartuja. Según ha informado el club, cerrado el plazo de activación para los abonados, han sido un total de 53.325 entradas las que se han retirado, lo que supone un porcentaje altísimo de los 57.000 socios con derecho a asiento con los que se cerró la campaña de abonos el pasado verano. El plazo de activación de abonos cerró el martes, antes de conocerse el resultado de la ida, y a partir de entonces se pueden sacar entradas a precios entre 18 y 36 euros, mientras que los socios pueden seguir acogiéndose a diversas promociones y a activar su asiento habitual.

Se busca, no obstante, un llenazo histórico en La Cartuja, que hasta ahora ha tenido como el partido con más asistencia el derbi ante el Sevilla del pasado 1 de marzo. Para el duelo de máxima rivalidad hispalense, acudieron el recinto cartujano 67.447 espectadores, siendo el partido del Betis como local con mayor asistencia de la historia. Otros partidos con una asistencia notable fueron el de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, con 66.810 aficionados, o el liguero del mes de agosto ante el Athletic Club, con 65.222. Hay que recordar que la afición del Sporting de Braga dispone de las 3.385 entradas que se reservan para los seguidores visitantes en los partidos europeos.

Récord europeo casi asegurado

Con todo, lo que parece casi asegurado es que se batirá el récord de asistencia a un partido europeo del Real Betis. La cifra marcada es de 60.207, el número de espectadores que acudieron hace tres semanas al partido de vuelta de la ronda de octavos de final que le midió al Panathinaikos. Aquella noche, el ambiente fue clave para remontar la eliminatoria con un claro 4-0 en el marcador.

Ni el hecho de sacar la entrada sin conocer el resultado de la ida, ni de que sea un jueves laborable con todos los problemas que eso supone para acceder a La Cartuja frena a la hinchada verdiblanca, que quiere vivir una noche europea histórica en verdiblanco.