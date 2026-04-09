¿Acaso por eso habría que tirarlo todo por tierra?

El uno por uno y las notas del Betis contra el Braga en Europa League

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Las sensaciones no son buenas. Ese es el sentir generalizado de la afición del Real Betis y muy posiblemente tengan en parte razón. Son seis partidos sin conocer la victoria en LALIGA y queda todo abierto para la vuelta de Europa League. El equipo sufre mucho a balón parado, repite errores subsanables en defensa y le faltan argumentos o alternativas para cambiar los partidos. Pellegrini no pasa por el momento de mayor lucidez, el plantel sufre una más que palpable falta de efectividad goleadora y sobre todo. por encima de todas las cosas, tiene un problema evidente de juego. Vive de picos de brillantez de sus mejores hombres, algunos muy lejos de su mejor versión. Quizás en todo eso exista (y la hay) parte de razón, pero... ¿acaso por eso habría que tirarlo todo por tierra?

Hagan memoria. La objetividad no engaña. No recordarán más de tres o cuatro equipos que ganasen un título europeo por la brillantez de su juego. Las sensaciones diagnostican la inercia de un equipo, sí, pero ni mucho menos resulta definitivo para ganar partidos. Porque, y esa es la pura realidad, el Real Betis está a tres partidos de una final. Con dos partidos en La Cartuja para lograrlo. Ante su público, ante su gente. Un factor del que no todos pueden presumir. Lo realizado ya es pasado, difícilmente se pueda enmendar. Y aun así el equipo depende de sí mismo para lograr una plaza Champions a través de LALIGA y está a tres pasitos de la segunda final continental de su historia. ¿Y si en vez de lapidar opciones ven el vaso medio lleno?

Porque Ez Abde sigue siendo decisivo, pese a ser irregular dentro de los partidos, porque quién sabe si el gol en Braga debe germinar una nueva gran racha del Cucho Hernández. Porque el Betis tiene dos de los porteros más seguros de la competición. Por lógica propia, Pablo Fornals debe recuperar su mejor versión, al igual que Sofyan Amrabat. ¿Y si además de todo Isco Alarcón llega a unas presumibles semifinales? Con Lo Celso dosificando esfuerzos en LALIGA. Esta situación nunca jamás la ha vivido el Betis en su historia. No se engañen. No hay más. A las puertas de poder lograr su mejor registro histórico. ¿Por qué tirarlo todo por tierra cuando también hay argumentos sólidos para fantasear con algo gordo?

El equipo debe corregir errores y mejorar conceptos. Acertar arriba y fajarse en defensa. También optimizar su juego. No queda otra. Y a nadie le faltará razón para incidir sobre ello, pero seguramente lograrlo sea más accesible desde la unión, desde el apoyo y desde el compromiso, no a través de la crítica, la rumorología extradeportiva o las suposiciones futuras. Ya habrá tiempo en verano para juzgar. Análisis, pero con sentido común. En el fútbol solo vale el presente y lo de hoy es que el Real Betis depende de sí mismo para volver a la Champions y está a tres partidos de una final en la Europa League.

Por último suscribo las palabras que ya se escribieron por aquí hace unas semanas. Cierra los ojos. Imagina por un momento que en agosto se te lesiona tu mejor jugador y se pierde casi toda la temporada. Supón que estás varios meses sin Amrabat, Cucho, Lo Celso o Isco. Piensa que Antony estará medio año jugando con dolor. Imagina por un momento que se tambalea el proyecto. Que por primera vez hay dudas reales con el entrenador. Que tu equipo todavía tiene margen de mejora. Y con todo eso, dependes de ti mismo para jugar la Champions por segunda vez en 118 años. Que en tu mano tienes hacer algo gordo de verdad en Europa. Piénsalo por un momento. ¿Lo firmarías? Ya no hay vuelta atrás. De nuevo te toca elegir. Entre el optimismo y la desazón. Entre la ilusión y la desesperanza. O entre la confianza y la autodestrucción. Unión, apoyo y compromiso. No queda otra.