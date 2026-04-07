Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 12:03h.

El presidente confía en el equipo y pide "no crear una presión añadida" a la plantilla

El Betis anuncia una sanción interna a Bakambu: "Hay un código disciplinario"

Compartir







Ángel Haro compareció ante los medios de comunicación antes de emprender rumbo hacia Braga, donde el Real Betis afrontará este miércoles los primeros cuartos de final de su historia en la Europa League. El presidente del club ratificó la confianza en Manuel Pellegrini y mostró certidumbre completa en la plantilla, pese a encadenar seis partidos sin ganar en LALIGA. También habló del regreso de Isco Alarcón, que ha querido viajar junto al resto de la plantilla a Portugal, y de las novedades en las obras del nuevo Benito Villamarín. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Isco viaja a Portugal: "Es un jugador muy importante. Lo sería para cualquier club europeo y que esté implicado como está, intentando apoyar a los compañeros, es muy importante para nosotros. Nos gustaría verlo tocando balón en el campo, que es donde nos gustaría verlo. Hay que agradecerle a Isco la implicación que tiene con el equipo y con el club. Viene a apoyar. Ya está en la fase final de recuperación, él está con muchas ganas de volver, pero todavía le quedan algunas semanas".

Mucha ilusión: "Ilusión y compromiso. Están todos muy comprometidos, sabiendo que estamos ante una oportunidad histórica de hacer algo relevante. Vamos con mucha ilusión".

La mala racha en LALIGA: "Nos está costando ganar. Es verdad que partidos como el último merecimos mucho más, pero esto va de goles. Si no concretamos no... Nos está costando. Nos hemos quedado sin colchón, por lo que debemos tener grabado a fuego la palabra ganar, porque puede pasar que una temporada ilusionante pase a ser decepcionante".

¿Un fracaso no entrar en Champions? "Hemos dicho siempre que todo lo que no sea competir por Europa sí sería un gran fracaso. Nuestro objetivo es estar en Europa año tras año, pero como se ha puesto sí que tenemos que ir por esa quinta plaza que podría ser Champions. Teníamos todo a favor y sería una pena no lograrlo".

Qué habla con Pellegrini: "Mantiene siempre la tranquilidad. Él tiene claro que tenemos muchas opciones, que dependemos de nosotros mismos, pero vienen rivales apretando y va a ser algo muy disputado. La clasificación se va a mover en dos o tres plazas".

No entrar en Champions: "Lo que no podemos es meternos una presión añadida más allá de que estamos en un contexto apropiado (para lograrlo), hay que ir partido a partido. No creo que debamos tener una presión añadida sino ser conscientes de que tenemos una oportunidad histórica y si todos estamos alineados en esa opinión seguro que vamos a conseguirlo".

¿Favorito en la Europa League? "El valor de mercado es algo relativo. Da una valoración subjetiva de la magnitud del club, pero en esta situación concreta estamos al 50%. Están entre los cuatro mejores de Portugal, lo viene haciendo bien en Europa de manera recurrente, con un modelo exitoso y jugadores jóvenes que se revalorizan".