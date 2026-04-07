Juan Pérez 07 ABR 2026 - 13:17h.

Una prueba para tratar el agobio en situaciones difíciles

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

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El estatus de La Velada del año 6 sube con el último contenido de Plex en su preparación por llegar de la mejor manera posible al combate contra Fernanfloo a pesar de los moratones del camino. El último sparring con Misho, un rival con más de 30 kg. de peso, le deja un rastro enorme de sangre, una buena experiencia y la sensación de estar en un nivel superior al de su primera experiencia para volver a ganar en Sevilla el 25 de julio.

La puesta a punto para el evento de Ibai Llanos toma un ritmo frenético en las últimas horas con la primera lesión y uno de los sparrings más arriesgados hasta la fecha en los entrenamientos previos a La Cartuja. Plex ha subido al ring a Misho para probar su fuerza a pesar de estar en clara desventaja, y las consecuencias más allá del aprendizaje son una paliza repleta de golpes que tienen marca en la cara. Al menos eso es lo poco que se ha visto.

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El español guarda sus cartas en su edición particular pero deja entrever un aprendizaje necesario para llegar a batir a Fernanfloo en tres meses y medio. Lo público es que el entrenador le deja claro que ante un combate de este tipo no puede parar a descansar ni un segundo con las manos en la barriga de Misho, y que no basta con bloquear ante alguien tan pesado: "en esas situaciones debes empujar y quitártelo de encima, especialmente cuando está al descubierto", le dice su coach.

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Ese espejo de dificultad que Plex se autoimpone para no sólo ganar sino conseguir el KO en Sevilla, tiene demasiado aprendizaje por delante. Su entrenador le recrimina que no ha tirado ningún croché con la mano desde atrás para que sea más firme en eso, aunque también aclara que es una situación que no se va a volver a repetir porque su rival no está ni mucho menos en ese peso. Sí que ambos están de acuerdo en que es un momento donde se genera una situación de agobio muy alta que puede ayudar a volver a lidiar con ello en cualquier otra pelea.

La reflexión de Plex tras la paliza de Misho

La ducha y la pausa tras el vértigo de un combate como ese deja una reflexión en los labios de Plex tras dejarlo todo sobre el ring: "La verdad ha sido un sparring duro, pero al final es de lo que más aprendes. Con la persona con la que yo me voy a subir en el ring es 30 y pico kilos menos pesado que con la que hemos hecho sparring hoy. Y además Misho tiene experiencia y boxea muy guay", aclara.

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De ahí parte a la mejora continuada tal y como le digo minutos antes su entrenador: "estoy contento porque al final todo se resume en aprendizaje. Cuando más incómodo estás, al final es cuando más considero que aprendes, porque es como evolución y es como que el propio cuerpo pues tiene que evolucionar o tiene que adaptarse a la situación límite que estás viviendo, ya sea en boxeo o en todo en la vida. Nos hemos llevado buenos golpes, la verdad, pero muy contento y a seguir progresando", amplía.

En ese espíritu Plex siempre arriesga y por eso ha vuelto a La Velada del año porque no se sentía a gusto consigo mismo tras su actuación del año pasado. Quiere más, demostrar que está preparado para dar el siguiente paso y el entrenamiento es solo una demostración más para llegar a la victoria, para los suyos, para su público y para él mismo.