Juan Pérez 26 MAR 2026 - 08:15h.

El año pasado soltó todos los nombres en días diferentes con virales en redes sociales

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

Compartir







SevillaLa última aparición pública de Ibai Llanos en su streaming deja una nueva reacción sobre La Velada del año 6 en Sevilla donde repite que no tiene prisa por dar los nombres de todos los artistas para el evento. Con tres combates más que el año anterior, la presunción es la de reducir a los cantantes para darle más importancia al ring a sabiendas de que las actuaciones suelen bajar la media de espectadores. Una teoría por confirmar que puede cambiar el sino de la propuesta para volver a romper los récords este año entre YouTube, Tik Tok y por supuesto Twitch.

El año pasado con siete combates acabó más allá de las dos de la mañana, y según él mismo ha dicho, la idea es finalizar antes de las tres de la madrugada este año. Eso significa que si hay tres combates más, hay que restar algo de contenido porque la hora de inicio no va a ser mucho antes del año pasado para enfocar el calor de otra manera. O reduce el tiempo de los conciertos, o quita espacio de patrocinadores...o simplemente baja el número con respecto a los siete artistas invitados de La Velada del año 5.

PUEDE INTERESARTE Un boxeador de La Velada del año 6 se gastó 30.000 dólares en una operación para nada

En esa duda general, el streamer vasco ha confirmado que todavía no tiene una fecha exacta para dar la noticia porque todavía está negociando con algunos de ellos. El creador de La Velada aclara que "cuando los tenga cerrados avisaré, no puedo decir fecha. Pero lo anunciaremos meses antes como siempre", aunque la realidad del año pasado es que fue sólo un mes antes...y le salió bastante bien la promoción con respecto a los números posteriores del show.

PUEDE INTERESARTE Sofía Surfers rechaza un combate de La Velada del año 6...pero quiere pelear el año que viene

El año pasado la estrategia de Ibai Llanos para anunciar a los artistas de La Velada del año 5 fue muy diferente a la de los eventos anteriores, porque creó una dinámica de goteo con cuenta atrás. Cada día había un anuncio hasta desvelar todos los nombres con un pequeño viral en redes sociales charlando con una tarotista, y esta resultó ser Aitana, la bomba final de entre todas las elecciones de ese año junto a referentes como Mike Towers o Grupo Frontera.

Anteriormente Ibai aprovechaba sus directos en Twitch para hacer un anuncio masivo con entrevistas directas con todos los artistas invitados, momento en el que daba la noticia. Por ahora su lejanía con Twitch apunta más a repetir la estrategia del año pasado, pero puntualmente tiene un breve acercamiento a la plataforma morada con streamings junto a Auronplay o el League of Legends, por lo que dependerá de sus ganas. Las entradas las tiene vendidas, todo pasa por saber cómo enfocan el hype para volver a conseguir el récord este año.

PUEDE INTERESARTE El tercer combate suprimido de La Velada del año 6 pasa por Andoni

En el mismo directo previo a jugar con Auronplay a Minecraft, Ibai afirmó que todavía tiene mucho contenido grabado del día de la presentación, por lo que hay shorts pendientes para semanas de los participantes. El punching y las flexiones son sólo el punto de partida hasta grabar en días especiales con los cuatro protagonistas del main event, algo que siempre ha realizado Ibai con un ejercicio audiovisual algo más preparado cuando se acerque la fecha definitiva.

Además de soltar un último vídeo de ese tipo donde Roro le da una paliza a Rivers, Ibai ha soltado otra bomba. Tras una pregunta del chat sobre Messi y Cristiano Ronaldo, el streamer ha activado un posible candidato a pelear el año que viene por lo que todo apunta que está relacionado con el mundo del fútbol. "Me ha llegado hoy un mensaje de una persona a la que le dije de participar y le dije que no, y después de la presentación cambió su manera de ver las cosas. Y quiere participar en la siguiente, ¿os parece normal que hay gente que quiere participar el año que viene y acabo de presentarla hace dos semanas?", aclara.

Es imposible dar nombres pero lo lógico es que esa persona esté entre los creadores de contenido relacionado con el fútbol como DjMaRiiO o Davo, algunos de los que más se han repetido en las elucubraciones de las últimas semanas.