Juan Pérez 16 MAR 2026 - 18:01h.

El colombiano MrStiven iba a pelear contra Donato, pero todo se canceló a última hora

Aitana y Lola Índigo, las invitadas de lujo de La Velada del año 6

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La Velada del año 6 ejemplifica la evolución del evento de Ibai Llanos con todo lo que ello conlleva, un mayor impacto, más espectadores, más combates...y la respectiva repercusión de tener más boxeadores cancelados. La lista de creadores de contenido que han levantado la voz para aclarar que han estado muy cerca de pelear es cada vez mayor, y en este caso con historias de lo más desconocidas como la de gastarse 30.000 dólares para poder ponerse los guantes en las mejores condiciones.

Juan Guarnizo, Pablo Vera, Andoni, Carolina Monclús, Sofía Surfers, Donato...por una razón o por otra todos estaban encima de la mesa para combatir en La Velada del año 6, pero diferentes casos han cambiado los planes de la organización. Ahora sale otro más de los conocidos a la palestra a dar su versión de los hechos, pero las palabras de MrStiven son algo más hirientes no por el tono ni por las formas, sino por el trasfondo de lo que significa dejar atrás el ring.

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MrStiven y Donato iban a pelear en la Velada del año 6, esa realidad lleva días confirmada ya que incluso el venezolano estaba en Barcelona para la presentación, pero algo truncó los planes de ambos. A día de hoy es imposible saber qué hizo clic para dar marcha atrás, porque ambos han hablado de que no ha sido culpa de ninguno de ellos por lo que la situación es cuanto menos compleja. Sobre todo si uno de ellos ha dejado unos cuantos ceros en estar físicamente preparado para el evento.

Las declaraciones de MrStiven son polémicas. A pesar de no señalar a nadie, declara que se ha gastado 30.000 dólares en una operación de hombro exclusivamente para estar en La Velada del año 6. Porque físicamente estaba bien para el día a día, pero necesitaba estar al 100%: "Yo estaba preparado, tanto que me operé el hombro. Si no fuera porque iba a pelear no me hubiese operado, que me costó 30.000 dólares más los medicamentos, no tenía necesidad porque mi hombro estaba bueno, pero necesitaba reforzarlo con la operación para un deporte que requiere ese nivel de exigencia", aclara.

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Además la rutina del colombiano llevaba meses activa porque se despertaba todos los días "a las 6 de la mañana a trotar, luego dos horas en el gimnasio, luego otras dos horas en el gimnasio...me la pasaba entre 5 y 6 horas diarias y dejé de hacer mucho contenido por entrenar". Y ahora sigue con esa actividad a pesar de no estar elegido entre los boxeadores de Ibai Llanos para La Velada del año 6.

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Eso desvela una posible oportunidad para otro evento o quizás un cuidado extremo para aprovechar la oportunidad, pero indudablemente entre MrStiven, Donato y La Velada pasó algo. Uno de los tres perfiles guarda un secreto por descubrir, y obviamente el único de los tres que no se ha pronunciado al respecto es Ibai Llanos, porque al no hacer streamings ya no entra tanto en este tipo de debates. Es algo habitual la caída de pretendientes para boxear y no es raro que entre enfermedades y problemas varios, de aquí a junio cambie algún participante, pero sin duda es el show que más ruido está generando desde el inicio de La Velada hace seis años.