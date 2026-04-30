La hoja de ruta del Barça con la portería antes de que pueda llegar Álex Remiro

Saray Calzada 30 ABR 2026 - 19:10h.

El Barça tiene muchas fichas en la portería y a muchos de ellos le tendrá que dar salida si quiere fichar a Álex Remiro

Natan, ofrecido a varios clubes de Europa y España

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El FC Barcelona tiene más que encarrilada LALIGA. Con el título prácticamente en el bolsillo falta por ver cuándo se produce, la actividad comienza a acelerarse en los despachos. Deco y el resto de integrantes del área deportiva ya se mueven y un asunto que va a tener mucho trabajo es la portería. Joan García más que asentado en la titularidad y buscan un segundo portero de élite para la próxima temporada.

Las posibles salidas y la llegada de Álex Remiro

Ter Stegen era el capitán, pero su alta ficha y la apuesta por el portero catalán le relegaron. Fue cedido al Girona, pero la mala suerte se cebó con él y se lesionó. En junio regresa, aunque se trata en la ciudad deportiva culé y habrá que ver qué pasa con él. Ya sabe desde hace mucho que no entra en los planes de Hansi Flick. No lo hizo en el pasado y ahora no va a cambiar de opinión. Su alta ficha y su historial de lesiones hace complicada su venta.

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Szczesny desde la temporada pasada y esta es el segundo portero. Tiene hasta junio contrato con un año opcional más, pero todo apunta a que no se ejercerá. El Barça tiene planes diferente para el segundo portero y quieren a alguien con más ritmo competitivo.

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Es ahí donde entra Álex Remiro. Desde hace semanas ya se habla de un interés culés hacia el portero de la Real Sociedad que tiene contrato hasta 2027. Ya ha tenido reuniones con su agente y le han comunicado su interés por ficharle. El portero ahora quiere centrarse en hacer un buen papel en los partidos que queda para ir al Mundial y sería después de eso cuando tomaría una decisión según cuentan en la 'Cadena SER'.

A estos porteros mencionados hay que sumarle que el Barça tiene ficha de Iñaki Peña, Diego Kochen, Áron Yaakobishvili y Ander Astralaga. Con ninguno de ellos cuenta Hansi Flick y habrá que ver de qué manera los da salida en el mercado.