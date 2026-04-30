Natan, ofrecido a varios clubes de Europa y España

Pepe Jiménez Sevilla, 30 ABR 2026 - 17:23h.

FC Barcelona, Juventus y varios clubes de la Premier, relacionados con el zaguero del Betis

Natan apunta a la Premier League

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Se acerca el final de temporada y, con él, poco a poco llega el mercado de fichajes. Como hemos contado en las últimas semanas, en el Betis trabajan desde hace meses en diferentes escenarios, pero en todos ellos Manu Fajardo y su equipo necesitan la venta de varios activos para reinvertir en el equipo. Uno de los nombres que podría ayudar en esta tarea es Natan, jugador que continúa siendo ofrecido por toda Europa.

Porque si hace meses hablábamos del interés de varios clubes de la Premier League, en las últimas horas se han añadido a la lista de relacionados clubes como la Juventus y el FC Barcelona.

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Según cuenta Mundo Deportivo, el nombre de Natan ha sido uno de los últimos ofrecimientos que ha llegado al Camp Nou para mover ficha en verano y en el club azulgrana, aunque están buscando zagueros, le verían más como una opción low cost que como una prioridad.

Tal y como apunta la citada fuente, en el conjunto azulgrana creen que el fichaje de Natan podría rondar los 30 millones de euros, cantidad que podría resultar corta ante las expectativas creadas en el Betis y la cantidad de pretendientes que se esperan alrededor del zaguero.

En el Betis no correrán en demasía por cerrar la operación e intentarán que, si tiene que salir, Natan deje una importante cantidad económica en la entidad que permita a la dirección deportiva encontrar un sustituto de garantías de cara al próximo año.

Natan ha disputado este curso 41 encuentros, 29 de ellos en LALIGA EA Sports, y se ha convertido en uno de los hombres indispensables para Manuel Pellegrini. Sus números, eso sí, deben seguir creciendo de aquí a final de temporada, ya que sin Marc Bartra todo apunta a que el brasileño jugará prácticamente todos los minutos que restan.